Defence City стане поштовхом для оборонної галузі — Гетманцев

Україна отримає новий імпульс для розвитку оборонно-промислового комплексу завдяки Defence City. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева, це дозволить створити умови для виробництва та тестування української зброї безпосередньо на місці.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Defence City і нові можливості для економіки

Гетманцев наголосив, що створення Defence City має стати ключовим поштовхом для зміцнення оборонного сектору. Він підкреслив, що унікальна перевага України полягає в тому, що країна може одночасно виготовляти зброю та перевіряти її ефективність у реальних умовах. Це, на його думку, забезпечить зростання конкурентоспроможності та інновацій.

"Оборонна галузь — це унікальна перевага України. Ми здатні не тільки виробляти зброю, а й одразу її тестувати, що робить нас особливими серед інших країн", — заявив народний депутат.

Окрім оборонної сфери, парламентар визначив інші напрями, які здатні суттєво посилити економіку держави. Йдеться про агросектор із фокусом на переробку, IT та креативні індустрії, що отримали поштовх завдяки режиму "Дія.Сіті".

Важливу роль, за словами Гетманцева, відіграють також енергетика та транспорт, які повинні функціонувати як єдина система. Він додав, що саме синергія цих секторів дозволить Україні забезпечити стале економічне зростання.

21 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкти для реалізації Defence City. Цей спеціальний правовий режим має стати базою для підтримки оборонного виробництва та розвитку нових технологій.

