Україна втрачає мільярди через ресторани - Гетманцев

Ресторан. Фото: WSJ

Майже всі ресторани в Україні працюють через фізичних осіб-підприємців, що дозволяє їм ухилятися від сплати податків. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, зазначивши, що такі схеми коштують державі мільярди гривень.

Про це Данило Гетманцев повідомляє на власному YouTube-каналі.

Гетманцев про тіньові схеми у ресторанному бізнесі

Тіньові схеми у ресторанах здебільшого будуються на використанні ФОПів, які дозволяють уникати повної сплати податків. За словами депутата, у ресторанах часто подають кілька рахунків — окремо за їжу та алкоголь, а інколи клієнти взагалі не отримують чеків під приводом "непрацюючого термінала". Це, наголошує Гетманцев, є ознакою ухилення від оподаткування. Він навів статистику: у сфері діє лише 3200 юридичних осіб проти 68 тисяч ФОПів.

"На ФОПах працюють в Україні майже всі ресторани. Великі мережі також подрібнюються на ФОПи. Коли робиш дорогі рекламні кампанії і шикарні інтер’єри, а потім видаєш клієнту два чеки — ну хіба це серйозно?", — заявив Гетманцев.

Тінізація ресторанного бізнесу призводить до щорічних мільярдних втрат бюджету. Політик підкреслив, що ресторатори не готові платити навіть 20% ПДВ при націнках у 200–300%, попри те що позиціонують себе як "білий бізнес". Він вважає, що щорічно держава недоотримує близько 7 млрд гривень через подібні схеми. Крім того, це створює нерівні умови для тих підприємців, які чесно сплачують податки та зарплати.

