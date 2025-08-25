Украина теряет миллиарды из-за ресторанов - Гетманцев

Ресторан. Фото: WSJ

Почти все рестораны в Украине работают через физических лиц-предпринимателей, что позволяет им уклоняться от уплаты налогов. Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, отметив, что такие схемы стоят государству миллиарды гривен.

Об этом Даниил Гетманцев сообщает на собственном YouTube-канале.

Гетманцев о теневых схемах в ресторанном бизнесе

Теневые схемы в ресторанах в основном строятся на использовании ФЛП, которые позволяют избегать полной уплаты налогов. По словам депутата, в ресторанах часто подают несколько счетов — отдельно за еду и алкоголь, а иногда клиенты вообще не получают чеков под предлогом "неработающего терминала". Это, отмечает Гетманцев, является признаком уклонения от налогообложения. Он привел статистику: в сфере действует только 3200 юридических лиц против 68 тысяч ФЛП.

"На ФЛП работают в Украине почти все рестораны. Крупные сети также измельчаются на ФОПы. Когда делаешь дорогие рекламные кампании и шикарные интерьеры, а потом выдаешь клиенту два чека — ну разве это серьезно?" — заявил Гетманцев.

Тенизация ресторанного бизнеса приводит к ежегодным миллиардным потерям бюджета. Политик подчеркнул, что рестораторы не готовы платить даже 20% НДС при наценках в 200-300%, несмотря на то что позиционируют себя как "белый бизнес". Он считает, что ежегодно государство недополучает около 7 млрд гривен из-за подобных схем. Кроме того, это создает неравные условия для тех предпринимателей, которые честно платят налоги и зарплаты.

