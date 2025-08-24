Відео
Головна Новини дня Гетманцев пояснив, у чому полягає українська незалежність

Гетманцев пояснив, у чому полягає українська незалежність

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 21:38
Інтерв’ю Данила Гетманцева до Дня Незалежності Новини.LIVE
Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Українська незалежність полягає у праві, обов’язку та відповідальності вирішувати всі питання життя країни самостійно. Навіть у випадку вступу до Євросоюзу.

Про це голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто вирішуватиме ключові питання щодо України після вступу до ЄС

"Власне так я бачу незалежність. І мені здається, що ми всі маємо до цього прагнути", — зазначив Гетманцев.

Нардеп наголосив, що навіть у процесі вступу до ЄС, коли частина повноважень передаватиметься європейським інституціям, ключові питання державного життя мають залишатися за Україною.

"Не в Москві, не у Вашингтоні і навіть не в Брюсселі, а саме тут, де ми живемо", — каже він.

Нагадаємо,  сьогодні Зеленський привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив на стійкості українського народу.

Також Україну зі святом привітали світові лідери. Серед них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляєн, Папа Римський та Антоніу Кошта.

Європейський союз Данило Гетманцев інтерв'ю незалежність День Незалежності 2025
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
