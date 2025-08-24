Інтерв’ю Данила Гетманцева до Дня Незалежності Новини.LIVE

Данило Гетманцев. Фото: кадр із відео

Українська незалежність полягає у праві, обов’язку та відповідальності вирішувати всі питання життя країни самостійно. Навіть у випадку вступу до Євросоюзу.

Про це голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Власне так я бачу незалежність. І мені здається, що ми всі маємо до цього прагнути", — зазначив Гетманцев.

Нардеп наголосив, що навіть у процесі вступу до ЄС, коли частина повноважень передаватиметься європейським інституціям, ключові питання державного життя мають залишатися за Україною.

"Не в Москві, не у Вашингтоні і навіть не в Брюсселі, а саме тут, де ми живемо", — каже він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив на стійкості українського народу.

Також Україну зі святом привітали світові лідери. Серед них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляєн, Папа Римський та Антоніу Кошта.