Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності — що побажали

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Світові лідери зворушливо привітали українців з Днем Незалежності у неділю, 24 серпня. Зокрема, йдеться про генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської Ради Антоніу Кошта, Папа Римський та інші.

Новини.LIVE зібрали привітання від світових лідерів для українців.

Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО привітав Україну з 34-м Днем Незалежності.

❝I want to congratulate Ukraine on the 34th Independence Day. If any country deserves peace as soon as possible, it is Ukraine, and I want to assure you that NATO is with you.❞



— @SecGenNATO on #UkraineIndependenceDay #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xcmd7iFNkX — NATO (@NATO) August 24, 2025

"Якщо якась країна заслуговує на мир якомога швидше, то це Україна, і я хочу запевнити вас, що НАТО з вами", — наголосив він.

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії наголосила, що Україна — це вільна, демократична та незалежна. За її словами, саме за це українці борються

"Саме на цьому спрямовані всі наші зусилля. Ми з вами, скільки потрібно. Бо вільна Україна — це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україно!" — додала фон дер Ляєн.

Допис фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Антоніу Кошта

Голова Європейської Ради повідомив, що ввечері будівля Європи буде сяяти у національних кольорах України — синьому та жовтому.

"Як символ нашої непохитної підтримки вас. Напередодні Дня Незалежності ми віддаємо шану вашій мужності, вашій стійкості та вашому європейському майбутньому. Слава Україні!" — додав Кошта.

Допис Кошти. Фото: скриншот

Папа Римський

Український лідер Володимир Зеленський розповів, що громадян зі святом привітав Папа Римський. Він запевнив у молитві за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених, а також за тих, хто втратив близьких та тих, хто позбавлений своїх домівок.

Привітання Папи Римського. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Нехай Сам Бог втішить їх; нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим.

Благаю Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх.

Я довіряю ваш народ Пресвятій Діві Марії, Цариці Миру", — додав Папа Римський.

Зеленський висловив вдячність за глибокі слова, молитву та увагу до народу України у часи великої війни.

Реджеп Тайїп Ердоган

Турецький лідер також привітав Україну зі святом. Він висловив найщиріші вітання Зеленському та дружньому народу України з нагоди Дня Незалежності України.

Привітання Ердогана. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Наша всебічна співпраця, яка сприяє процвітанню наших країн і народів, продовжує міцнішати з кожним роком, набуваючи багатовимірного та багатошарового характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має першорядне значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях", — зауважив Ердоган.

Він побажав щастя, міцного здоровʼя, миру, процвітання та благополуччя.

Зеленський наголосив, що глибоко цінує мудрі та щирі слова Ердогана. За його словами, турецько-українське стратегічне партнерство має вирішальне значення для країн, а також регіональної та глобальної стабільності.

Сі Цзіньпін

Президент Китаю висловив Україні свої щирі вітання та найкращі побажання. За його словами, Китай та Україну повʼязує традиційна дружба.

Привітання Сі Цзіньпіна. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Протягом останніх 33 років з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала вражаючі результати", — заявив Сі Цзіньпін.

Він наголосив, що готовий співпрацювати з Україною, аби спрямувати двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн.

"Я вдячний за вітання Голови Сі Цзіньпіна з нагоди Дня Незалежності України та підкреслюю нашу зацікавленість у розвитку довгострокового двостороннього діалогу на основі взаємної поваги та заради миру, стабільності та процвітання", — відповів Зеленський.

Віллем-Олександр

Король Нідерландів висловив вітання та найкращі побажання Україні.

Привітання Короля Нідерландів. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Я шаную мужність і стійкість українського народу та віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у ​​всьому світі. Будьте певні, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці. Стільки, скільки потрібно", — додав Віллем-Олександр.

Зеленський подякував за привітання та наголосив, що Україна дуже цінує увагу королівської родини та усю підтримку.

"Разом ми захищаємо наші спільні цінності: свободу, незалежність і справедливість", — наголосив Зеленський.

Король Чарльз III

Король Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії наголосив, що разом з дружиною вітають Україну з Днем Незалежності. Він наголосив, що відчуває найбільше та найглибше захоплення незламною мужністю та духом українського народу.

Привітання Короля Чарльза III. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть продовжувати тісно співпрацювати для досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Ми з дружиною раді висловити Вам та всім українцям наші найтепліші та найщиріші побажання на наступний рік", — додав він.

Зеленський подякував за теплі побажання українцям. За його словами, це справжнє натхнення для нашого народу в цей важкий час війни.

"Ми цінуємо лідерство Великої Британії в підтримці України та нашої справедливої мети – захистити свободу від тиранії та забезпечити тривалий мир в Україні та всій Європі", — додав український лідер.

Карін Келлер-Зуттер

Президентка Швейцарії висловила щирі вітання з Днем Незалежності України. За її словами, вона глибоко зворушена стійкістю та незламним духом, які українці продемонстрували перед величезними труднощами.

Привітання лідерки Швейцарії. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Швейцарія продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України. Ми твердо підтримуємо вашу країну в її прагненні до справедливого та тривалого миру. Швейцарія готова запропонувати свої добрі послуги та свій досвід, якщо буде запропоновано, і залишається відданою підтримці українців, які постраждали від війни, шляхом надання гуманітарної допомоги, протимінної діяльності, фінансової допомоги та надання захисту людям, які шукають тимчасового притулку у Швейцарії", — наголосила Карін Келлер-Зуттер.

Зеленський наголосив, що Україна цінує підтримку Швейцарії. За його словами, країна очікує на розширення партнерства в усіх сферах, включаючи політичний діалог, економічну співпрацю та спільні зусилля з побудови мирної та процвітаючої Європи.

Ульф Крістерссон

Премʼєр-міністр Швеції наголосив, що РФ цілодобово атакує Україні, завдаючи нескінченних страждань. За його словами, російська економіка жахлива, але експорт нафти та тіньовий флот забезпечують Москві дохід, які потрібен для продовження війни.

"Україна захищається з вражаючими можливостями – і за підтримки майже всієї Європи. Коли Україна зараз успішно атакує російські нафтопроводи, міністр закордонних справ Угорщини відповідає: "Україна хоче втягнути нас у війну", — наголосив Крістерссон.

За його словами, у 1956 році Швеція підтримувала Угорщину, коли вона намагалася звільнитися від російського та радянського гніту.

"А в 2004 році ми підтримували Угорщину, коли вона хотіла вступити до ЄС. За це Угорщина тепер підтримує Росію, коли європейська демократія бореться за своє життя. Угорщина знаходиться на неправильному боці історії", — додав він.

Зеленський подякував Крістерссону за підтримку.

Допис Крістерссона. Фото: скриншот

Емманюель Макрон

Президент Франції віддав шану мужності та відвазі українського народу, який через 34 роки після здобуття незалежності продовжує боротися проти російської агресії.

"За свою суверенітет і свободу. За наші цінності і безпеку нашого континенту. Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч з вами, сьогодні і завтра", — додав Макрон.

Допис Макрона. Фото: скриншот

Дік Схооф

Премʼєр-міністр Нідерландів зауважив, що український народ знає цінність цієї незалежності.

"Не лише на фронті, а й у районах, селах і містах, де звичайні люди відмовляються дозволяти російській агресії диктувати кожен аспект їхнього життя. І вони не самотні. Нідерланди з Україною", — наголосив Схооф.

За його словами, безпека України — це безпека Європи, тому і Нідерландів також. Схооф наголосив, що підтримка України продовжиться.

"Не лише в цей День Незалежності, а й щодня. Зараз і в майбутньому", — додав він.

Допис Схоофа. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Незалежності. Він також подякував героям, які віддали свої життя задля свободи країни.

Крім того, зі святом українців привітав й лідер США Дональд Трамп. Він згадав про російську агресію проти України.