Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости — что пожелали

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Мировые лидеры трогательно поздравили украинцев с Днем Независимости в воскресенье, 24 августа. В частности, речь идет о генеральном секретаре НАТО Марке Рютте, президенте Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского Совета Антониу Кошта, Папе Римском и других.

Новини.LIVE собрали поздравления от мировых лидеров для украинцев.

Реклама

Читайте также:

Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО поздравил Украину с 34-м Днем Независимости.

"Я хочу поздравить Украину с 34-м Днем Независимости. Если какая-то страна заслуживает мира как можно скорее, то это Украина, и я хочу заверить вас, что НАТО с вами."



- @SecGenNATO в #UkraineIndependenceDay #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xcmd7iFNkX - НАТО (@NATO) 24 августа 2025 г.

"Если какая-то страна заслуживает мира как можно скорее, то это Украина, и я хочу заверить вас, что НАТО с вами", — подчеркнул он.

Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии подчеркнула, что Украина — это свободная, демократическая и независимая. По ее словам, именно за это украинцы борются

"Именно на этом направлены все наши усилия. Мы с вами, сколько нужно. Потому что свободная Украина — это свободная Европа. С Днем Независимости, Украина!" — добавила фон дер Ляйен.

Пост фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Антониу Кошта

Глава Европейского Совета сообщил, что вечером здание Европы будет сиять в национальных цветах Украины — синем и желтом.

"Как символ нашей непоколебимой поддержки вас. Накануне Дня Независимости мы отдаем дань уважения вашему мужеству, вашей стойкости и вашему европейскому будущему. Слава Украине!" — добавил Кошта.

Пост Кошты. Фото: скриншот

Папа Римский

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что граждан с праздником поздравил Папа Римский. Он заверил в молитве за народ Украины, который страдает от войны, особенно за всех раненых, а также за тех, кто потерял близких и тех, кто лишен своих домов.

Поздравление Папы Римского. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Пусть Сам Бог утешит их; пусть Он укрепит раненых и дарует вечный покой умершим.

Умоляю Господа тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил место диалогу, открывая путь к миру на благо всех.

Я доверяю ваш народ Пресвятой Деве Марии, Царице Мира", — добавил Папа Римский.

Зеленский выразил благодарность за глубокие слова, молитву и внимание к народу Украины во времена большой войны.

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер также поздравил Украину с праздником. Он выразил самые искренние поздравления Зеленскому и дружественному народу Украины по случаю Дня Независимости Украины.

Поздравление Эрдогана. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Наше всестороннее сотрудничество, которое способствует процветанию наших стран и народов, продолжает крепнуть с каждым годом, приобретая многомерный и многослойный характер. Я убежден, что стратегическое партнерство между Турцией и Украиной имеет первостепенное значение для доверия и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях", — отметил Эрдоган.

Он пожелал счастья, крепкого здоровья, мира, процветания и благополучия.

Зеленский подчеркнул, что глубоко ценит мудрые и искренние слова Эрдогана. По его словам, турецко-украинское стратегическое партнерство имеет решающее значение для стран, а также региональной и глобальной стабильности.

Си Цзиньпин

Президент Китая выразил Украине свои искренние поздравления и наилучшие пожелания. По его словам, Китай и Украину связывает традиционная дружба.

Поздравление Си Цзиньпина. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"В течение последних 33 лет с момента установления дипломатических отношений китайско-украинские отношения стабильно развивались, а сотрудничество в различных сферах дало впечатляющие результаты", — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что готов сотрудничать с Украиной, чтобы направить двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран.

"Я благодарен за поздравления Председателя Си Цзиньпина по случаю Дня Независимости Украины и подчеркиваю нашу заинтересованность в развитии долгосрочного двустороннего диалога на основе взаимного уважения и ради мира, стабильности и процветания", — ответил Зеленский.

Виллем-Александр

Король Нидерландов выразил поздравления и наилучшие пожелания Украине.

Поздравление Короля Нидерландов. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Я уважаю мужество и стойкость украинского народа и отдаю дань уважения его настойчивости и надежде, которые вдохновляют многих людей во всем мире. Будьте уверены, что Нидерланды будут с вами на каждом шагу. Столько, сколько нужно", — добавил Виллем-Александр.

Зеленский поблагодарил за поздравления и подчеркнул, что Украина очень ценит внимание королевской семьи и всю поддержку.

"Вместе мы защищаем наши общие ценности: свободу, независимость и справедливость", — подчеркнул Зеленский.

Король Чарльз III

Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии отметил, что вместе с женой поздравляют Украину с Днем Независимости. Он отметил, что испытывает наибольшее и глубокое восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа.

Поздравление Короля Чарльза III. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Я все еще надеюсь, что наши страны смогут продолжать тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Мы с женой рады выразить Вам и всем украинцам наши самые теплые и искренние пожелания на следующий год", — добавил он.

Зеленский поблагодарил за теплые пожелания украинцам. По его словам, это настоящее вдохновение для нашего народа в это трудное время войны.

"Мы ценим лидерство Великобритании в поддержке Украины и нашей справедливой цели — защитить свободу от тирании и обеспечить длительный мир в Украине и всей Европе", — добавил украинский лидер.

Карин Келлер-Зуттер

Президент Швейцарии выразила искренние поздравления с Днем Независимости Украины. По ее словам, она глубоко тронута стойкостью и несокрушимым духом, которые украинцы продемонстрировали перед огромными трудностями.

Поздравление лидера Швейцарии. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Швейцария продолжает решительно осуждать войну России против Украины. Мы твердо поддерживаем вашу страну в ее стремлении к справедливому и прочному миру. Швейцария готова предложить свои добрые услуги и свой опыт, если будет предложено, и остается преданной поддержке украинцев, пострадавших от войны, путем предоставления гуманитарной помощи, противоминной деятельности, финансовой помощи и предоставления защиты людям, которые ищут временного убежища в Швейцарии", — подчеркнула Карин Келлер-Зуттер.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит поддержку Швейцарии. По его словам, страна ожидает расширения партнерства во всех сферах, включая политический диалог, экономическое сотрудничество и совместные усилия по построению мирной и процветающей Европы.

Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции отметил, что РФ круглосуточно атакует Украину, нанося бесконечные страдания. По его словам, российская экономика ужасна, но экспорт нефти и теневой флот обеспечивают Москве доход, который нужен для продолжения войны.

"Украина защищается с впечатляющими возможностями — и при поддержке почти всей Европы. Когда Украина сейчас успешно атакует российские нефтепроводы, министр иностранных дел Венгрии отвечает: "Украина хочет втянуть нас в войну", — подчеркнул Кристерссон.

По его словам, в 1956 году Швеция поддерживала Венгрию, когда она пыталась освободиться от российского и советского гнета.

"А в 2004 году мы поддерживали Венгрию, когда она хотела вступить в ЕС. За это Венгрия теперь поддерживает Россию, когда европейская демократия борется за свою жизнь. Венгрия находится на неправильной стороне истории", — добавил он.

Зеленский поблагодарил Кристерссона за поддержку.

Пост Кристерссона. Фото: скриншот

Эмманюэль Макрон

Президент Франции отдал дань уважения мужеству и отваге украинского народа, который через 34 года после обретения независимости продолжает бороться против российской агрессии.

"За свой суверенитет и свободу. За наши ценности и безопасность нашего континента. Украинцы, в этой борьбе за справедливость и мир Франция всегда будет рядом с вами, сегодня и завтра", — добавил Макрон.

Пост Макрона. Фото: скриншот

Дик Схооф

Премьер-министр Нидерландов отметил, что украинский народ знает ценность этой независимости.

"Не только на фронте, но и в районах, селах и городах, где обычные люди отказываются позволять российской агрессии диктовать каждый аспект их жизни. И они не одиноки. Нидерланды с Украиной", — подчеркнул Схооф.

По его словам, безопасность Украины — это безопасность Европы, поэтому и Нидерландов также. Схооф подчеркнул, что поддержка Украины продолжится.

"Не только в этот День Независимости, но и каждый день. Сейчас и в будущем", — добавил он.

Пост Схоофа. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости. Он также поблагодарил героев, которые отдали свои жизни ради свободы страны.

Кроме того, с праздником украинцев поздравил и лидер США Дональд Трамп. Он вспомнил о российской агрессии против Украины.