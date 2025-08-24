Интервью Даниила Гетманцева ко Дню Независимости Новости.LIVE

Даниил Гетманцев. Фото: кадр с видео

Украинская независимость заключается в праве, обязанности и ответственности решать все вопросы жизни страны самостоятельно. Даже в случае вступления в Евросоюз.

Об этом глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.

"Собственно так я вижу независимость. И мне кажется, что мы все должны к этому стремиться", — отметил Гетманцев.

Нардеп отметил, что даже в процессе вступления в ЕС, когда часть полномочий будет передаваться европейским институтам, ключевые вопросы государственной жизни должны оставаться за Украиной.

"Не в Москве, не в Вашингтоне и даже не в Брюсселе, а именно здесь, где мы живем", — говорит он.

Напомним, сегодня Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он отметил стойкость украинского народа.

Также Украину с праздником поздравили мировые лидеры. Среди них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Папа Римский и Антониу Кошта.