Интервью Даниила Гетманцева ко Дню Независимости Новости.LIVE

Гетманцев объяснил, в чем заключается украинская независимость
Украинская независимость заключается в праве, обязанности и ответственности решать все вопросы жизни страны самостоятельно. Даже в случае вступления в Евросоюз.
Об этом глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил в интервью Новини.LIVE.
Кто будет решать ключевые вопросы по Украине после вступления в ЕС
"Собственно так я вижу независимость. И мне кажется, что мы все должны к этому стремиться", — отметил Гетманцев.
Нардеп отметил, что даже в процессе вступления в ЕС, когда часть полномочий будет передаваться европейским институтам, ключевые вопросы государственной жизни должны оставаться за Украиной.
"Не в Москве, не в Вашингтоне и даже не в Брюсселе, а именно здесь, где мы живем", — говорит он.
Напомним, сегодня Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он отметил стойкость украинского народа.
Также Украину с праздником поздравили мировые лидеры. Среди них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Папа Римский и Антониу Кошта.
