Головна Новини дня Гетманцев відповів, чи становить загрозу членство в ЄС

Гетманцев відповів, чи становить загрозу членство в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 11:05
Гетманцев відповів, чи є небезпека від членства в ЄС
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, чи становить якусь загрозу для України членство в Європейському Союзі. За його словами, Україна обов’язково посяде гідне місце серед рівних держав європейського континенту.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Гетманцев про ризики членства в Європейському Союзі

На думку Гетманцева, прагнення України "шукати сильне плече чи сильну руку" є хибним шляхом. Водночас посадовець зауважив, що ми маємо жити своїм розумом і своєю волею.

"Те, що прагнемо знайти сильне плече, сильну руку й до когось пристати — це свідчить про те, що ми на неправильному, невірному шляху. Ми маємо жити своїм розумом і своєю волею безперечно", — наголосив Гетманцев.

Крім того, голова Комітету ВРУ з питань фінансів зазначив, що членство в ЄС не становить загрози суб’єктності України.

"Якщо говорити про ЄС, то я не бачу тут ризиків для того, щоб ми узалежнились від когось і позбавилися суб'єктності. Навпаки, ми бачимо, що ЄС — це союз рівних. І бачимо, як окремі країни ЄС займають певну принципову позицію по тих, чи інших питаннях. Але вони її займають, відстоюють, вони критикують Брюссель і Єврокомісію. І це нормальний політичний процес в Євросоюзі", — пояснив Гетманцев.

А також додав, що Україна обов’язково посяде "гідне місце серед рівних країн європейського континенту", коли набуде статусу члена ЄС.

Нещодавно Гетманцев заявляв про те, що українська незалежність полягає у праві вирішувати всі питання країни самостійно — навіть у випадку членства в ЄС.

Раніше стало відомо, що Україна направила до Європейського Союзу проєкт переговорної позиції щодо третього кластера.

Європейський союз Данило Гетманцев Україна політики війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
