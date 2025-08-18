Відео
Головна Новини дня На крок ближче в ЄС — на якій стадії переговори про вступ України

На крок ближче в ЄС — на якій стадії переговори про вступ України

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 13:32
Україна направила в ЄС позицію щодо третього кластеру переговорів
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Bart Biesemans

Віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції Тарас Качка заявив, що Україна направила до Європейського Союзу проєкт переговорної позиції щодо третього кластера. За його словами, очікується узгодження.

Про це Тарас Качка розповів на презентації нової програми уряду у понеділок, 18 серпня.

Читайте також:

Вступ України до ЄС

Качка повідомив, що наприкінці минулого тижня Україна направила Єврокомісії на узгодження проєкт переговорної позиції по третьому кластеру.

"І також ми очікуємо у вересні-жовтні отримати звіти від Європейської комісії і затвердити наші переговорні позиції, тому така механіка підготовки триває", — заявив він.

За його словами, наразі є повністю готові декілька кластерів для відкриття. Він зауважив, що перший є найголовнішим, оскільки це фундаментальні права. Качка розповів, що з боку України та з боку Єврокомісії готова вся документація.

"Для того, щоб відкрити ці переговори, нам потрібне голосування усіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Ми точно знаємо, що маємо підтримку 26 і зараз всі активно працюємо з 27 державою-членом", — повідомив він.

Віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції сподівається, що мирні переговори щодо завершення війни в Україні позитивно вплинуть на рішення Угорщини.

Переговори про вступ України до ЄС

Качка розповів, що 1 вересня у Копенгагені пройде неформальна зустріч європейських міністрів. За його словами, там будуть обговорювати відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Нагадаємо, на початку вересня ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти Росії. Блок продовжить тиснути на Москву для переговорів щодо завершення війни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Молдова може раніше стати членом ЄС, чим Україна. 

Європейський союз переговори Єврокомісія Тарас Качка Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
