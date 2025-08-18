Украина направила в ЕС позицию по третьему кластеру переговоров

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Bart Biesemans

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил, что Украина направила в Европейский Союз проект переговорной позиции по третьему кластеру. По его словам, ожидается согласование.

Об этом Тарас Качка рассказал на презентации новой программы правительства в понедельник, 18 августа.

Качка сообщил, что в конце прошлой недели Украина направила Еврокомиссии на согласование проект переговорной позиции по третьему кластеру.

"И также мы ожидаем в сентябре-октябре получить отчеты от Европейской комиссии и утвердить наши переговорные позиции, поэтому такая механика подготовки продолжается", — заявил он.

По его словам, сейчас полностью готовы несколько кластеров для открытия. Он отметил, что первый является самым главным, поскольку это фундаментальные права. Качка рассказал, что со стороны Украины и со стороны Еврокомиссии готова вся документация.

"Для того, чтобы открыть эти переговоры, нам нужно голосование всех 27 государств-членов Европейского Союза. Мы точно знаем, что имеем поддержку 26 и сейчас все активно работаем с 27 государством-членом", — сообщил он.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции надеется, что мирные переговоры по завершению войны в Украине положительно повлияют на решение Венгрии.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Качка рассказал, что 1 сентября в Копенгагене пройдет неформальная встреча европейских министров. По его словам, там будут обсуждать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Напомним, в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Блок продолжит давить на Москву для переговоров по завершению войны.

