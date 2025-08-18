Видео
Главная Новости дня На шаг ближе в ЕС — на какой стадии переговоры о членстве Украины

На шаг ближе в ЕС — на какой стадии переговоры о членстве Украины

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 13:32
Украина направила в ЕС позицию по третьему кластеру переговоров
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Bart Biesemans

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка заявил, что Украина направила в Европейский Союз проект переговорной позиции по третьему кластеру. По его словам, ожидается согласование.

Об этом Тарас Качка рассказал на презентации новой программы правительства в понедельник, 18 августа.

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

Качка сообщил, что в конце прошлой недели Украина направила Еврокомиссии на согласование проект переговорной позиции по третьему кластеру.

"И также мы ожидаем в сентябре-октябре получить отчеты от Европейской комиссии и утвердить наши переговорные позиции, поэтому такая механика подготовки продолжается", — заявил он.

По его словам, сейчас полностью готовы несколько кластеров для открытия. Он отметил, что первый является самым главным, поскольку это фундаментальные права. Качка рассказал, что со стороны Украины и со стороны Еврокомиссии готова вся документация.

"Для того, чтобы открыть эти переговоры, нам нужно голосование всех 27 государств-членов Европейского Союза. Мы точно знаем, что имеем поддержку 26 и сейчас все активно работаем с 27 государством-членом", — сообщил он.

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции надеется, что мирные переговоры по завершению войны в Украине положительно повлияют на решение Венгрии.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Качка рассказал, что 1 сентября в Копенгагене пройдет неформальная встреча европейских министров. По его словам, там будут обсуждать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Напомним, в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Блок продолжит давить на Москву для переговоров по завершению войны.

Ранее СМИ сообщали, что Молдова может раньше стать членом ЕС, чем Украина.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
