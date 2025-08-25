Гетманцев ответил, есть ли опасность от членства в ЕС

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, представляет ли какую-то угрозу для Украины членство в Европейском Союзе. По его словам, Украина обязательно займет достойное место среди равных государств европейского континента.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Гетманцев о рисках членства в Европейском Союзе

По мнению Гетманцева, стремление Украины "искать сильное плечо или сильную руку" является ошибочным путем. В то же время чиновник отметил, что мы должны жить своим умом и своей волей.

"То, что стремимся найти сильное плечо, сильную руку и к кому-то пристать — это свидетельствует о том, что мы на неправильном, неверном пути. Мы должны жить своим умом и своей волей бесспорно", — подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов отметил, что членство в ЕС не представляет угрозы субъектности Украины.

"Если говорить о ЕС, то я не вижу здесь рисков для того, чтобы мы стали зависимыми от кого-то и лишились субъектности. Наоборот, мы видим, что ЕС — это союз равных. И видим, как отдельные страны ЕС занимают определенную принципиальную позицию по тем или иным вопросам. Но они ее занимают, отстаивают, они критикуют Брюссель и Еврокомиссию. И это нормальный политический процесс в Евросоюзе", — объяснил Гетманцев.

А также добавил, что Украина обязательно займет "достойное место среди равных стран европейского континента", когда получит статус члена ЕС.

Недавно Гетманцев заявлял о том, что украинская независимость заключается в праве решать все вопросы страны самостоятельно — даже в случае членства в ЕС.

Ранее стало известно, что Украина направила в Европейский Союз проект переговорной позиции по третьему кластеру.