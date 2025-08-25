Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев ответил, представляет ли угрозу членство в ЕС

Гетманцев ответил, представляет ли угрозу членство в ЕС

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 11:05
Гетманцев ответил, есть ли опасность от членства в ЕС
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, представляет ли какую-то угрозу для Украины членство в Европейском Союзе. По его словам, Украина обязательно займет достойное место среди равных государств европейского континента.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев о рисках членства в Европейском Союзе

По мнению Гетманцева, стремление Украины "искать сильное плечо или сильную руку" является ошибочным путем. В то же время чиновник отметил, что мы должны жить своим умом и своей волей.

"То, что стремимся найти сильное плечо, сильную руку и к кому-то пристать — это свидетельствует о том, что мы на неправильном, неверном пути. Мы должны жить своим умом и своей волей бесспорно", — подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов отметил, что членство в ЕС не представляет угрозы субъектности Украины.

"Если говорить о ЕС, то я не вижу здесь рисков для того, чтобы мы стали зависимыми от кого-то и лишились субъектности. Наоборот, мы видим, что ЕС — это союз равных. И видим, как отдельные страны ЕС занимают определенную принципиальную позицию по тем или иным вопросам. Но они ее занимают, отстаивают, они критикуют Брюссель и Еврокомиссию. И это нормальный политический процесс в Евросоюзе", — объяснил Гетманцев.

А также добавил, что Украина обязательно займет "достойное место среди равных стран европейского континента", когда получит статус члена ЕС.

Недавно Гетманцев заявлял о том, что украинская независимость заключается в праве решать все вопросы страны самостоятельно — даже в случае членства в ЕС.

Ранее стало известно, что Украина направила в Европейский Союз проект переговорной позиции по третьему кластеру.

Европейский союз Даниил Гетманцев Украина политики война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации