Гетманцев сказав як можна подолати кумівство у владі

Гетманцев визнав кумівство у владі та назвав спосіб боротьби
В Україні досі зберігається проблема кумівства у кадровій політиці. Проте її можна викорінити, якщо призначення на посади відбуватимуться виключно за професійними ознаками та через відкриті конкурси.
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.
Як в Україні можна побороти кумівство
Він визнав, що у владі й досі трапляються випадки, коли чиновники не відповідають займаним посадам. Як приклад, нардеп навів роботу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка, на його думку, фактично знищила фондовий ринок України і регулярно опиняється у центрі скандалів.
"Для мене особисто дуже важко порекомендувати знайомого на якусь посаду. Бо я розумію, що за нього треба відповідати репутацією своєю. А відповідати за іншу людину дуже важко, бо це інша людина. Тому прозорі конкурси і набрання людей по професійним ознакам — це є запорукою знищення цього кумівства, яке подекуди дуже шкодить нашій економіці, нашій державі, взагалі іміджу влади", — наголосив Гетманцев.
Нагадаємо, також Гетманцев пояснив, які схеми використовують ресторатори для ухилення від сплати податків, а також, чи є якісь загрози для України від членства в ЄС.
Читайте Новини.LIVE!