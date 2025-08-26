Гетманцев сказав як можна подолати кумівство у владі

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

В Україні досі зберігається проблема кумівства у кадровій політиці. Проте її можна викорінити, якщо призначення на посади відбуватимуться виключно за професійними ознаками та через відкриті конкурси.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Як в Україні можна побороти кумівство

Він визнав, що у владі й досі трапляються випадки, коли чиновники не відповідають займаним посадам. Як приклад, нардеп навів роботу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка, на його думку, фактично знищила фондовий ринок України і регулярно опиняється у центрі скандалів.

"Для мене особисто дуже важко порекомендувати знайомого на якусь посаду. Бо я розумію, що за нього треба відповідати репутацією своєю. А відповідати за іншу людину дуже важко, бо це інша людина. Тому прозорі конкурси і набрання людей по професійним ознакам — це є запорукою знищення цього кумівства, яке подекуди дуже шкодить нашій економіці, нашій державі, взагалі іміджу влади", — наголосив Гетманцев.

