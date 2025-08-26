Видео
Главная Новости дня Гетманцев признал кумовство во власти и назвал способ борьбы

Гетманцев признал кумовство во власти и назвал способ борьбы

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 11:16
Гетманцев сказал как можно преодолеть кумовство во власти
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

В Украине до сих пор сохраняется проблема кумовства в кадровой политике. Однако ее можно искоренить, если назначения на должности будут происходить исключительно по профессиональным признакам и через открытые конкурсы.

Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Как в Украине можно побороть кумовство

Он признал, что во власти до сих пор бывают случаи, когда чиновники не соответствуют занимаемым должностям. В качестве примера нардеп привел работу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая, по его мнению, фактически уничтожила фондовый рынок Украины и регулярно оказывается в центре скандалов.

"Для меня лично очень трудно порекомендовать знакомого на какую-то должность. Потому что я понимаю, что за него надо отвечать репутацией своей. А отвечать за другого человека очень трудно, потому что это другой человек. Поэтому прозрачные конкурсы и набор людей по профессиональным признакам — это является залогом уничтожения этого кумовства, которое иногда очень вредит нашей экономике, нашему государству, вообще имиджу власти", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, также Гетманцев объяснил, какие схемы используют рестораторы для уклонения от уплаты налогов, а также, есть ли какие-то угрозы для Украины от членства в ЕС.

Верховная Рада Даниил Гетманцев политики фондовый рынок должность
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
