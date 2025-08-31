Відео
Гетманцев відповів, скільки грошей треба на відбудову України

Гетманцев відповів, скільки грошей треба на відбудову України

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 18:41
Гетманцев сказав, скільки грошей потрібно для повоєнної відбудови
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, скільки коштів необхідно на повоєнне відновлення України. За його словами, йдеться про більш ніж 520 мільярдів доларів.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Гетманцев назвав суму, необхідну для відбудови

Гетманцев зазначив, що, за оцінкою Світового банку, на повоєнне відновлення України потрібно більш ніж 520 мільярдів доларів — це майже три наших ВВП.

"Я не можу вам сказати прямо зараз, скільки потрібно коштів. Але ми маємо звіт Світового банку на кінець 2024 року. І відповідно до цього звіту на відбудову нам потрібно більш ніж 520 мільярдів доларів. Це величезні гроші. Для порівняння — це трішки менше, ніж три наших ВВП", — сказав Гетманцев.

Водночас очільник Комітету ВРУ з питань фінансів зауважив, що Україна вже розпочала відновлення, навіть попри те, що повномасштабна війна триває. За його словами, "відбудова не чекає миру".

"Вже сьогодні уряд працює над тим, аби залучити гроші на відбудову. Є певні програми, є певні механізми, певні інструменти, які використовуються для того, аби ці гроші залучити й відбудова відбулася. Але хотів би нагадати, що відбудова не чекає миру, відбудова починається і триває вже зараз", — пояснив Гетманцев.

Зокрема, він нагадав, що минулого тижня було ухвалено закон про Defence City, який створює умови для того, аби український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) став найкращим у світі.

"Минулого тижня ми ухвалили закон про Defence City, який створює умови для того, аби наш ОПК став найкращим у світі. Не тільки це, багато чого іншого ми робимо, аби відновлення відбувалося вже зараз. Є чіткий план, розуміння, що необхідно робити для того, щоб якомога швидше ми відновилися", — резюмував голова Комітету ВРУ з питань фінансів.

Раніше Данило Гетманцев заявляв, що Україна нарощує свій державний борг і у 2026 році він становитиме 110% від рівня ВВП.

Також Гетманцев спрогнозував, що буде далі з інфляцією в Україні.

держборг Данило Гетманцев економіка відновлення війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
