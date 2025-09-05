Відео
Гетманцев закликав карати чиновників за бездіяльність

Гетманцев закликав карати чиновників за бездіяльність

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 23:50
Гетманцев жорстко висловився щодо Мінцифри
Данило Гетманцев. Фото: кадр з відео

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував роботу Міністерства цифрової трансформації. Він наголосив на необхідності запровадити відповідальність для чиновників за невиконання своїх обов’язків.

Про це він повідомив і інтерв’ю для Новини.LIVE.

Читайте також:



Він зазначив, що запуск онлайн-моніторингу азартних ігор, який мав розпочатися до 30 вересня, а також електронної акцизної марки з 1 січня, швидше за все, не відбудеться вчасно.

На думку Гетманцева, це свідчить про бездіяльність окремих структур, яку держава більше не може ігнорувати.

"Чиновників треба змусити виконувати свою роботу. Якщо цього не буде, слід вводити покарання за бездіяльність", — наголосив народний депутат.

У розмові він також згадав про прозорість у роботі державних інституцій, зокрема трансляції засідань Верховної Ради. За словами Гетманцева, хоча рейтинги таких прямих ефірів зазвичай нижчі, ніж у розважального контенту, важливо, щоб громадяни бачили реальну картину, а не спотворені факти.

Він підкреслив, що подолання тіньових схем напряму впливатиме на соціальну сферу — від фінансування освіти і медицини до забезпечення пенсій.

Нагадаємо, також Данило Гетманцев висловився, скільки знадобиться коштів на відбудову України

Тим часом Україна нарощує свій держборг. Гетманцев пояснив, чи загрожує Україні дефолт.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
