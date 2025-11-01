Национальное учреждение развития - Гетманцев объяснил, зачем оно нужно

Гетманцев назвал новый инструмент поддержки прифронтового бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней назад подписал закон о создании Национального учреждения развития (НУР) для финансирования восстановления экономики. Это учреждение будет кредитовать бизнес на прифронтовых территориях и не только.
Об этом в интервью Новини.LIVE заявил глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
В чем задача Национального учреждения развития
Гетманцев пояснил, что НУР является инструментом, созданный совместно с правительством, МВФ и Всемирным банком, который должен обеспечить финансирование бизнесов, которые не могут получить кредиты в обычных банках.
"Почему они не финансируются на прифронтовых территориях? Потому что те люди, и люди простые как физические лица, и бизнес, они не имеют имущества ликвидного, чтобы дать в залог коммерческому банку, и банк не может выдать соответствующий кредит, потому что он будет нарушать нормативы Национального банка. Потому что то имущество, которое у них есть, и до войны оно было достаточно дорогое, сейчас оно является неликвидным, потому что оно является меньшей ценой. И банки не хотят брать его в качестве залога", — сказал нардеп.
Он добавил, что НУР должен решить этот вопрос. То есть, учреждение будет поддерживать релокированный и прифронтовой бизнес, внутренне перемещенных лиц и проекты восстановления.
"Средства учреждения будут поступать от международных партнеров и государственного бюджета, а распределяться через коммерческие банки — в частности в рамках программы "5-7-10", — резюмировал Гетманцев.
