Національна установа розвитку - Гетманцев пояснив, навіщо вона потрібна

Гетманцев назвав новий інструмент підтримки прифронтового бізнесу
Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому підписав закон про створення Національної установи розвитку (НУР) для фінансування відбудови економіки. Ця установа кредитуватиме бізнес на прифронтових територіях і не тільки.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
В чому задача Національної установи розвитку
Гетманцев пояснив, що НУР є інструментом, створений спільно з урядом, МВФ і Світовим банком, який має забезпечити фінансування бізнесів, що не можуть отримати кредити у звичайних банках.
"Чому вони не фінансуються на прифронтових територіях? Бо ті люди, і люди прості як фізичні особи, і бізнес, вони не мають майна ліквідного, аби дати в заставу комерційному банку, і банк не може видати відповідний кредит, бо він буде порушувати нормативи Національного банку. Бо те майно, яке в них є, і до війни воно було достатньо дороге, зараз воно є неліквідним, бо воно є меншою ціною. І банки не хочуть брати його як заставу", — сказав нардеп.
Він додав, шо НУР має вирішити це питання. Тобто, установа підтримуватиме релокований і прифронтовий бізнес, внутрішньо переміщених осіб та проєкти відновлення.
"Кошти установи надходитимуть від міжнародних партнерів і державного бюджету, а розподілятимуться через комерційні банки — зокрема в межах програми "5-7-10", — резюмував Гетманцев.
