Україна
Гетманцев назвав новий інструмент підтримки прифронтового бізнесу

Гетманцев назвав новий інструмент підтримки прифронтового бізнесу

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 00:00
Оновлено: 00:00
Національна установа розвитку - Гетманцев пояснив, навіщо вона потрібна
Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський кілька днів тому підписав закон про створення Національної установи розвитку (НУР) для фінансування відбудови економіки. Ця установа кредитуватиме бізнес на прифронтових територіях і не тільки.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

В чому задача Національної установи розвитку

Гетманцев пояснив, що НУР є інструментом, створений спільно з урядом, МВФ і Світовим банком, який має забезпечити фінансування бізнесів, що не можуть отримати кредити у звичайних банках.

"Чому вони не фінансуються на прифронтових територіях? Бо ті люди, і люди прості як фізичні особи, і бізнес, вони не мають майна ліквідного, аби дати в заставу комерційному банку, і банк не може видати відповідний кредит, бо він буде порушувати нормативи Національного банку. Бо те майно, яке в них є, і до війни воно було достатньо дороге, зараз воно є неліквідним, бо воно є меншою ціною. І банки не хочуть брати його як заставу", — сказав нардеп.

Він додав, шо НУР має вирішити це питання. Тобто, установа підтримуватиме релокований і прифронтовий бізнес, внутрішньо переміщених осіб та проєкти відновлення.

"Кошти установи надходитимуть від міжнародних партнерів і державного бюджету, а розподілятимуться через комерційні банки — зокрема в межах програми "5-7-10", — резюмував Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно Гетманцев розповів, що зміниться у пільгових кредитах для бізнесу.

Також ми писали, ФОПи з яких міст можуть законно не платити податки.

Автор:
Ткач Едуард
Автор:
Ткач Едуард
