Ухилення від податків у сфері готельного бізнесу — Гетманцев назвав втрати

Ще з 2021 року були впроваджені податкові пільги для готельної галузі, але вони не привели до зменшення тіні. Наразі залишаються поширеними такі проблеми, як подрібнення на ФОПів, схеми з працевлаштуванням та зарплата в конвертах.

Про це розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в новій програмі на власному Youtube-каналі.

Гетманцев розповів, що у 2021 році держава пішла на поступки готельному бізнесу і знизила ставку податок на додану вартість (ПДВ) у три рази — до 7% на відповідні послуги. За його словами, підвищення цін і збільшення виручки від зазначеної діяльності мало б призвести до повного відбілення цього ринку і значного збільшення надходжень до державного бюджету. Однак цього не відбулося.

"Зберігається співвідношення у 2,5 раза між юридичними особами та ФОПами в готельної галузі. При чому 75% податкових платежів сплачують саме юридичні особи, кількість яких в рази менше, ніж ФОПів", — сказав нардеп.

Він зазначив, що подрібнення на ФОПів у готелі призводить до того, що відповідно до документів, бізнес частково оформлений на юридичну особу.

"Окремі ФОПи надають інші готельні послуги, послуги в ресторані при готелі, послуги з паркування транспорту біля готелю, здійснюють торгівлю в магазинах, які відкриті в цьому готелі. Хоча це єдиний бізнес, який управляється за єдиною системою і є єдиним цілим", — підкреслив Гетманцев.

Водночас він додав, що при цьому поширене використання схем з працевлаштуванням і виплат зарплати в конвертах. За словами депутата, у 2025 році юридичні особи сплачують в середньому 17,8 тисячі гривень зарплати. А фізичні особи-підприємці — навіть менше, ніж мінімальну заробітну плату, встановлену законом — 7,9 тисячі гривень. Таке відбувається при тому, що середня заробітна плата для вакансій в готельно-ресторанної галузі, за даними WorkUA, становить близько 25 тисяч гривень.

Данило Гетманцев наголосив, що за 2024-2025 роки через ухилення від оподаткування заробітної плати в галузі втрати бюджету склали 1,5 мільярда гривень.

"Невже 7% ПДВ є такою шаленою економією, яка змушує поряд з юридичною особою на загальній системі мати ще декілька ФОПів, на яких подрібнювати бізнес з метою ухилення від оподаткування і крадіжки грошей у армії, яка захищає ці ж самі готелі? Невже вартує цих зекономлених грошей те, що людей оформлюють на мінімальну заробітну плату, не сплачуючи податки та не перераховуючи гроші до тієї місцевої громади, яка будує дороги, інфраструктуру для цього ж самого готелю?" — зазначив голова фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, раніше Гетманцев розповів, що у 2025 році значно зріс нелегальний ринок тютюну. Він вважає, що за цим мають стежити, зокрема, правоохоронні органи.

Також депутат назвав новий інструмент підтримки прифронтового бізнесу. Нещодавно президент підписав закон про створення Національної установи розвитку, який в цьому допоможе.