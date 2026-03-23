Украинским военным ограничат доступ к азартным играм

Военный держит телефон в руках. Фото: АрмияInform

В Украине военным ограничат доступ к азартным играм во время военного положения. Минцифры вместе с Минобороны готовит соответствующий механизм, призванный продолжить системную борьбу с лудоманией.

Как будут работать ограничения

Как пояснили в Минцифры, сейчас работают над тем, чтобы ограничить доступ военных к азартным играм. Цель такого механизма — защитить военных и их родных от рисков и последствий игровой зависимости.

"Для этого вместе с Минобороны готовим механизм, который ограничит участие защитников и защитниц в азартных играх на время военного положения", — отмечают в Минцифры.

Ограничения будут действовать следующим образом: при входе в игру пользователь будет проходить проверку в реестре лиц, которым запрещен доступ к азартным играм. Также пользователя будут проверять в реестре военнослужащих.

"Если ограничение подтверждается — доступ к игре блокируется", — пояснили в Минцифры.

При этом у организаторов азартных игр не будут видеть статус военного. Система будет передавать только факт ограничения без объяснений.

Ранее мы писали, что футбольный клуб "Динамо" получил крупный штраф. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов гривен за нарушение требований законодательства по рекламе азартных игр.

Также глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев заявил, что нужно усовершенствовать систему контроля игорного рынка. По его словам, сегодня это работает не на государство, а на операторов азартных игр.