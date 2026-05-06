День пехоты: самое главное о героях, которые первыми идут в бой
В среду, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины. Это праздник военных, которые выполняют одну из самых тяжелых и опасных ролей на войне. Именно пехотинцы находятся непосредственно на передовой, держат оборону, штурмуют позиции и освобождают украинские территории.
Новини.LIVE рассказывают, что известно об этом празднике и как он возник.
Почему День пехоты отмечают 6 мая
День пехоты Вооруженных сил Украины посвящен воинам механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений, которые ежедневно защищают государство, часто рискуя собственной жизнью.
Дата праздника имеет символическое значение. 6 мая чествуют святого Юрия (Георгия), которого традиционно считают покровителем воинов. Именно поэтому этот день выбрали для чествования украинской пехоты — как символ мужества, силы и защиты.
Этот праздник является относительно новым. Его начали в 2019 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко.
Главная цель — почтить героизм военных, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины, а также сформировать современные военные традиции.
Кто такие пехотинцы
Пехота — это военные, которые воюют на земле, непосредственно на линии фронта. Они первыми встречают врага, удерживают позиции и продвигаются вперед во время наступлений. Фактически именно пехота является основой Сухопутных войск — без нее невозможны ни оборона, ни освобождение территорий.
После начала полномасштабного вторжения роль пехоты стала еще более определяющей. Именно эти подразделения:
- держат линию фронта;
- выполняют самые сложные боевые задачи;
- работают в чрезвычайно тяжелых условиях — под постоянными обстрелами.
Как отмечают День пехоты
В этот день военных поздравляют на государственном уровне, отмечают наградами, а также благодарят их за службу. Для общества это повод вспомнить павших героев и поддержать тех, кто продолжает борьбу.
