День пехоты: самое главное о героях, которые первыми идут в бой

В среду, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины. Это праздник военных, которые выполняют одну из самых тяжелых и опасных ролей на войне. Именно пехотинцы находятся непосредственно на передовой, держат оборону, штурмуют позиции и освобождают украинские территории.

Почему День пехоты отмечают 6 мая

День пехоты Вооруженных сил Украины посвящен воинам механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений, которые ежедневно защищают государство, часто рискуя собственной жизнью.

Дата праздника имеет символическое значение. 6 мая чествуют святого Юрия (Георгия), которого традиционно считают покровителем воинов. Именно поэтому этот день выбрали для чествования украинской пехоты — как символ мужества, силы и защиты.

Этот праздник является относительно новым. Его начали в 2019 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

Главная цель — почтить героизм военных, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины, а также сформировать современные военные традиции.

Кто такие пехотинцы

Пехота — это военные, которые воюют на земле, непосредственно на линии фронта. Они первыми встречают врага, удерживают позиции и продвигаются вперед во время наступлений. Фактически именно пехота является основой Сухопутных войск — без нее невозможны ни оборона, ни освобождение территорий.

После начала полномасштабного вторжения роль пехоты стала еще более определяющей. Именно эти подразделения:

держат линию фронта;

выполняют самые сложные боевые задачи;

работают в чрезвычайно тяжелых условиях — под постоянными обстрелами.

Как отмечают День пехоты

В этот день военных поздравляют на государственном уровне, отмечают наградами, а также благодарят их за службу. Для общества это повод вспомнить павших героев и поддержать тех, кто продолжает борьбу.

