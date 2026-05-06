День пехоты: самое главное о героях, которые первыми идут в бой

Дата публикации 6 мая 2026 07:45
Воины Сухопутных войск. Фото: AP

В среду, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты Вооруженных сил Украины. Это праздник военных, которые выполняют одну из самых тяжелых и опасных ролей на войне. Именно пехотинцы находятся непосредственно на передовой, держат оборону, штурмуют позиции и освобождают украинские территории.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об этом празднике и как он возник.

Почему День пехоты отмечают 6 мая

День пехоты Вооруженных сил Украины посвящен воинам механизированных, мотопехотных и горно-штурмовых подразделений, которые ежедневно защищают государство, часто рискуя собственной жизнью.

Украинская пехота на фронте. Фото: AP

Дата праздника имеет символическое значение. 6 мая чествуют святого Юрия (Георгия), которого традиционно считают покровителем воинов. Именно поэтому этот день выбрали для чествования украинской пехоты — как символ мужества, силы и защиты.

Этот праздник является относительно новым. Его начали в 2019 году указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

Главная цель — почтить героизм военных, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины, а также сформировать современные военные традиции.

Кто такие пехотинцы

Пехота — это военные, которые воюют на земле, непосредственно на линии фронта. Они первыми встречают врага, удерживают позиции и продвигаются вперед во время наступлений. Фактически именно пехота является основой Сухопутных войск — без нее невозможны ни оборона, ни освобождение территорий.

Военные на фронте. Фото: AP

После начала полномасштабного вторжения роль пехоты стала еще более определяющей. Именно эти подразделения:

  • держат линию фронта;
  • выполняют самые сложные боевые задачи;
  • работают в чрезвычайно тяжелых условиях — под постоянными обстрелами.

Как отмечают День пехоты

В этот день военных поздравляют на государственном уровне, отмечают наградами, а также благодарят их за службу. Для общества это повод вспомнить павших героев и поддержать тех, кто продолжает борьбу.

Как писали Новини.LIVE, недавно украинские воины остановили продвижение врага под Покровском. Это направление является самым горячим на всей 1200-километровой протяженности активного фронта. Оккупантов уничтожали воины 32-й и 155-й отдельных механизированных бригад.

Также сообщалось, что украинским военным могут ограничить доступ к азартным играм. Соответствующий механизм уже нарабатывают. Ожидается, что при входе в игру пользователь будет проходить проверку в реестре лиц, которым запрещен доступ к азартным играм.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
