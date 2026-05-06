Буданов назвал пехоту фундаментом украинской обороны
Дата публикации 6 мая 2026 10:12
В День пехоты ВСУ руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что устойчивость пехотных подразделений является фундаментом обороны страны. Он подчеркнул, что никакие технологические преимущества или господство в воздухе не заменят физического присутствия военных на позициях, поскольку границы государства определяются именно там, где стоит пехотинец.
