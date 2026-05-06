Фундамент війська: у День піхоти Зеленський показав роботу бійців
Дата публікації: 6 травня 2026 09:50
Президент України Володимир Зеленський привітав військових з Днем піхоти 6 травня. Він наголосив, що завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці.
Вітання Зеленського з Днем піхоти
"Хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту й позиції України саме там, де наші піхотинці. Фундамент війська, усі ті, хто фізично тримає і відновлює позиції. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи. Підрозділи, які на землі своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі", — сказав президент.
