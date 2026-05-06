Фундамент войска: в День пехоты Зеленский показал работу бойцов

Фундамент войска: в День пехоты Зеленский показал работу бойцов

Дата публикации 6 мая 2026 09:50
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем пехоты 6 мая. Он подчеркнул, что всегда линия фронта и позиции Украины именно там, где наши пехотинцы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Поздравление Зеленского с Днем пехоты

"Что бы ни происходило, всегда линия фронта и позиции Украины именно там, где наши пехотинцы. Фундамент войска, все те, кто физически держит и восстанавливает позиции. Мотопехотные, штурмовые, горно-штурмовые, механизированные, стрелковые подразделения. Подразделения, которые на земле своей силой, своими действиями, своей стойкостью определяют, чей флаг на этой земле", — сказал президент.

Украинские пехотинцы. Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"
Украинские военные едут на боевое задание. Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"
Пехотинцы на выполнении боевого задания. Фото: 32 ОМБР
Военный на позиции. Фото: 55 ОМБр
Пехотинцы выполняют боевую задачу. Фото: 56 ОМПБр
Работа украинских пехотинцев. Фото: 36 ОМПБр
Пехотинец в окопе. Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"
Пехотинец на позиции. Фото: 28 ОМБР
Пехотинцы во время боевого задания. Фото: Третий армейский корпус

Он поблагодарил каждого нашего воина, все боевые бригады, которые делают максимум, чтобы уничтожать оккупанта и защищать Украину.

Ранее Новини.LIVE, почему День пехоты отмечают 6 мая. Дата праздника имеет символическое значение, ведь сегодня чествуют святого Юрия (Георгия), которого традиционно считают покровителем воинов.

Военных также поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул ключевую роль этих войск в остановке вражеского наступления и защите европейского континента.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
