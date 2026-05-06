Фундамент войска: в День пехоты Зеленский показал работу бойцов
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных с Днем пехоты 6 мая. Он подчеркнул, что всегда линия фронта и позиции Украины именно там, где наши пехотинцы.
Поздравление Зеленского с Днем пехоты
"Что бы ни происходило, всегда линия фронта и позиции Украины именно там, где наши пехотинцы. Фундамент войска, все те, кто физически держит и восстанавливает позиции. Мотопехотные, штурмовые, горно-штурмовые, механизированные, стрелковые подразделения. Подразделения, которые на земле своей силой, своими действиями, своей стойкостью определяют, чей флаг на этой земле", — сказал президент.
Он поблагодарил каждого нашего воина, все боевые бригады, которые делают максимум, чтобы уничтожать оккупанта и защищать Украину.
Ранее Новини.LIVE, почему День пехоты отмечают 6 мая. Дата праздника имеет символическое значение, ведь сегодня чествуют святого Юрия (Георгия), которого традиционно считают покровителем воинов.
Военных также поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул ключевую роль этих войск в остановке вражеского наступления и защите европейского континента.