ЦПД 5 лет: Буданов отметил информационные операции против России

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Центру противодействия дезинформации сегодня исполняется пять лет. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что в условиях современной войны информационный фронт имеет не меньшее значение, чем боевые действия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова.

Центру противодействия дезинформации пять лет

Буданов заявил, что Россия тратит миллиарды на информационные атаки, чтобы посеять хаос, расколоть украинское общество и дезориентировать международное сообщество. Именно поэтому противодействие дезинформации является одним из ключевых элементов современной войны.

"В современной войне смыслы значат не меньше, чем оружие. Враг тратит миллиарды, чтобы сломать наше единство и запутать мир", — подчеркнул руководитель ОПУ.

Он отметил, что за пять лет работы Центр противодействия дезинформации научил украинцев распознавать вражескую пропаганду и информационные воздействия. В то же время деятельность ЦПД уже давно вышла за пределы простого опровержения фейков. По словам Буданова, специалисты центра перешли к активным информационным операциям, в том числе и на территории противника.

Читайте также:

Генерал поблагодарил сотрудников Центра за профессиональную и эффективную работу, а также пожелал им энергии, вдохновения и новых успешных проектов.

Как писали Новини.LIVE, 6 мая в День пехоты Кирилл Буданов обратился к военным. Он отметил, что устойчивость пехотных подразделений является фундаментом обороны страны.

Также руководитель ОПУ сообщал, что в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ. Он отметил необходимость убрать все логистические и бюрократические барьеры.