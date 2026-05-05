Главная Новости дня Буданов: в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ

Буданов: в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ

Дата публикации 5 мая 2026 22:26
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В Украине планируют создать единый координационный центр для рекрутинга иностранцев в Вооруженные силы. Речь идет об упрощении и систематизации привлечения иностранных добровольцев к службе в ВСУ и Нацгвардии. Новый механизм должен устранить бюрократические преграды и обеспечить полное сопровождение кандидатов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова во вторник, 5 мая.

Буданов о привлечении иностранцев к службе в ВСУ

Кирилл Буданов после совещания с парламентариями и военными заявил, что в Украине планируют создать координационный центр для привлечения иностранцев на военную службу в ВСУ. По его словам, Украина переходит к системному подходу в вопросе привлечения иностранцев к службе по контракту.

Он подчеркнул, что страна благодарна всем иностранным добровольцам, которые присоединились к защите Украины. Также Буданов отметил необходимость убрать все логистические и бюрократические барьеры.

"Мы благодарны и ценим каждого добровольца, который стал на защиту Украины, и должны устранить все бюрократические и логистические преграды в этом важном деле", — отметил глава ОПУ.

По итогам совещания решено до конца мая разработать механизм создания соответствующего подразделения в структуре Министерства обороны. Также планируется подготовить программу рекрутинга и необходимые законодательные изменения для запуска системы.

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина внимательно следит за каждым шагом России во время объявленного перемирия. По его словам, украинская сторона готова к любому развитию событий и будет реагировать в зависимости от действий противника. Он также отметил, что перемирие имеет практическую цель — снижение боевых действий и сохранение жизней.

Новини.LIVE информировали, что ранее Кирилл Буданов заявил, что Россия не достигает стратегической победы в войне против Украины. По его словам, страна-агрессор несет значительные потери ресурсов, тогда как ее продвижение является минимальным. Он также отметил, что Украина заинтересована в завершении войны через реальные дипломатические шаги при условии гарантий их выполнения.

ВСУ Кирилл Буданов Рекрутинг
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
