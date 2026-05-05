Буданов: в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

В Украине планируют создать единый координационный центр для рекрутинга иностранцев в Вооруженные силы. Речь идет об упрощении и систематизации привлечения иностранных добровольцев к службе в ВСУ и Нацгвардии. Новый механизм должен устранить бюрократические преграды и обеспечить полное сопровождение кандидатов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова во вторник, 5 мая.

Буданов о привлечении иностранцев к службе в ВСУ

Кирилл Буданов после совещания с парламентариями и военными заявил, что в Украине планируют создать координационный центр для привлечения иностранцев на военную службу в ВСУ. По его словам, Украина переходит к системному подходу в вопросе привлечения иностранцев к службе по контракту.

Он подчеркнул, что страна благодарна всем иностранным добровольцам, которые присоединились к защите Украины. Также Буданов отметил необходимость убрать все логистические и бюрократические барьеры.

"Мы благодарны и ценим каждого добровольца, который стал на защиту Украины, и должны устранить все бюрократические и логистические преграды в этом важном деле", — отметил глава ОПУ.

По итогам совещания решено до конца мая разработать механизм создания соответствующего подразделения в структуре Министерства обороны. Также планируется подготовить программу рекрутинга и необходимые законодательные изменения для запуска системы.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина внимательно следит за каждым шагом России во время объявленного перемирия. По его словам, украинская сторона готова к любому развитию событий и будет реагировать в зависимости от действий противника. Он также отметил, что перемирие имеет практическую цель — снижение боевых действий и сохранение жизней.

Новини.LIVE информировали, что ранее Кирилл Буданов заявил, что Россия не достигает стратегической победы в войне против Украины. По его словам, страна-агрессор несет значительные потери ресурсов, тогда как ее продвижение является минимальным. Он также отметил, что Украина заинтересована в завершении войны через реальные дипломатические шаги при условии гарантий их выполнения.