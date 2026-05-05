Буданов: в Украине создадут центр для привлечения иностранцев в ВСУ
В Украине планируют создать единый координационный центр для рекрутинга иностранцев в Вооруженные силы. Речь идет об упрощении и систематизации привлечения иностранных добровольцев к службе в ВСУ и Нацгвардии. Новый механизм должен устранить бюрократические преграды и обеспечить полное сопровождение кандидатов.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова во вторник, 5 мая.
Буданов о привлечении иностранцев к службе в ВСУ
Кирилл Буданов после совещания с парламентариями и военными заявил, что в Украине планируют создать координационный центр для привлечения иностранцев на военную службу в ВСУ. По его словам, Украина переходит к системному подходу в вопросе привлечения иностранцев к службе по контракту.
Он подчеркнул, что страна благодарна всем иностранным добровольцам, которые присоединились к защите Украины. Также Буданов отметил необходимость убрать все логистические и бюрократические барьеры.
"Мы благодарны и ценим каждого добровольца, который стал на защиту Украины, и должны устранить все бюрократические и логистические преграды в этом важном деле", — отметил глава ОПУ.
По итогам совещания решено до конца мая разработать механизм создания соответствующего подразделения в структуре Министерства обороны. Также планируется подготовить программу рекрутинга и необходимые законодательные изменения для запуска системы.
