Буданов: в Україні створять центр для залучення іноземців в ЗСУ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

В Україні планують створити єдиний координаційний центр для рекрутингу іноземців до Збройних сил. Йдеться про спрощення та систематизацію залучення іноземних добровольців до служби в ЗСУ та Нацгвардії. Новий механізм має усунути бюрократичні перепони та забезпечити повний супровід кандидатів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву очільника Офісу президента України Кирила Буданова у вівторок, 5 травня.

Буданов про залучення іноземців до служби в ЗСУ

Кирило Буданов після наради з парламентарями та військовими заявив, що в Україні планують створити координаційний центр для залучення іноземців на військову службу до ЗСУ. За його словами, Україна переходить до системного підходу у питанні залучення іноземців до служби за контрактом.

Він підкреслив, що країна вдячна всім іноземним добровольцям, які долучилися до захисту України. Також Буданов наголосив на необхідності прибрати всі логістичні та бюрократичні бар’єри.

"Ми вдячні та цінуємо кожного добровольця, який став на захист України, і повинні усунути всі бюрократичні й логістичні перепони в цій важливій справі", — зазначив очільник ОПУ.

За підсумками наради вирішено до кінця травня розробити механізм створення відповідного підрозділу в структурі Міністерства оборони. Також планується підготувати програму рекрутингу та необхідні законодавчі зміни для запуску системи.

Новини.LIVE повідомляли, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна уважно стежить за кожним кроком Росії під час оголошеного перемир’я. За його словами, українська сторона готова до будь-якого розвитку подій і реагуватиме залежно від дій противника. Він також зазначив, що перемир’я має практичну мету — зниження бойових дій і збереження життів.

Новини.LIVE інформували, що раніше Кирило Буданов заявив, що Росія не досягає стратегічної перемоги у війні проти України. За його словами, країна-агресор зазнає значних втрат ресурсів, тоді як її просування є мінімальним. Він також наголосив, що Україна зацікавлена у завершенні війни через реальні дипломатичні кроки за умови гарантій їх виконання.