Буданов: Росія втрачає ресурси, а не перемагає

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Голова Офісу президента Кирило Буданов звернувся до американської аудиторії під час Sedona Forum 2026, де заявив, що Росія втрачає ресурси та не здатна досягти стратегічної перемоги у війні проти України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Буданов про втрати Росії у війні

Під час виступу Буданов наголосив, що сучасний блок агресорів у складі Росії, Ірану та Північної Кореї становить загрозу не лише для Європи, а й для глобальної безпеки. За його словами, роль США у стримуванні цих викликів залишається ключовою.

"Росія не перемагає. Вона виснажується. Її втрати величезні, а просування — мінімальне", — підкреслив він.

Буданов додав, що Україна зацікавлена у завершенні війни та підтримує реальні дипломатичні кроки, включно з припиненням вогню, якщо вони матимуть зміст і гарантії виконання.

Читайте також:

Окремо він подякував США за надану допомогу, зазначивши, що підтримка Вашингтона стала одним із ключових чинників стійкості України у боротьбі проти російської агресії.

За словами очільника ОП, Росія поступово виснажує власні ресурси, тоді як Україна нарощує технологічну перевагу, розвиває безпілотні системи та нові оборонні рішення.

Водночас посадовець застеріг, що Москва може використовувати заяви про перемир’я як тактичний інструмент для перегрупування військ і продовження війни згодом.

Наприкінці звернення Буданов наголосив на стратегічному майбутньому партнерстві Києва і Вашингтона.

"Сила Америки — у майбутньому союзі з Україною", — заявив він.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов вже зазначав, що Київ розраховує на подальші спільні кроки з Вашингтоном для досягнення справедливого миру.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що сила Сполучених Штатів напряму пов’язана з союзом з Україною. Він наголосив, що війна Росії проти України вже стала глобальним викликом, а не лише регіональним конфліктом. За його словами, формування осі Росія — Іран — Північна Корея створює загрозу світовій безпеці та американському лідерству.

Новини.LIVE також писали, що західні керівники оборонних відомств поділяють оцінку щодо перебігу війни, яку озвучив Кирило Буданов, відзначаючи стійкість України та її здатність перехопити ініціативу. За їхніми словами, попри перевагу Росії в озброєнні, Україна змогла випередити противника завдяки інтелектуальній та тактичній перевазі.