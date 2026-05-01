Буданов анонсував старт проєкту на підтримку антикорупції

Буданов анонсував старт проєкту на підтримку антикорупції

Дата публікації: 1 травня 2026 19:48
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов у пʼятницю, 1 травня, провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку. Зокрема, сторони обговорили проєкт на підтримку антикорупції.

Про це Кирило Буданов повідомив у Telegram у пʼятницю, 1 травня, передає Новини.LIVE.

Проєкт на підтримку антикорупційних реформ 

"На зустрічі з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні", — зазначив Буданов.

Кирило Буданов на зустрічі із ОЕСР
Зустріч Буданова з делегацією ОЕСР. Фото: Кирило Буданов

Він повідомив, що за сприяння Швейцарії вже найближчим часом стартує узгодження законодавства України зі стандартами ОЕСР.

Буданов подякував партнерам за довіру. Він додав, що Україна не лише тримається, а й змінюється.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк позитивно оцінила дії Кирила Буданова. За її словами, участь глави ОП у заходах ЦПК стала сильним сигналом про можливу "зміну правил гри в державі".

Раніше Буданов заявляв, що головним завданням держави є створення таких управлінських механізмів, які унеможливлять виникнення корупційних практик.

