Буданов анонсував старт проєкту на підтримку антикорупції
Очільник Офісу Президента Кирило Буданов у пʼятницю, 1 травня, провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку. Зокрема, сторони обговорили проєкт на підтримку антикорупції.
"На зустрічі з делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку обговорили старт нового масштабного проєкту на підтримку антикорупційних реформ в Україні", — зазначив Буданов.
Він повідомив, що за сприяння Швейцарії вже найближчим часом стартує узгодження законодавства України зі стандартами ОЕСР.
Буданов подякував партнерам за довіру. Він додав, що Україна не лише тримається, а й змінюється.
Як писали Новини.LIVE, співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк позитивно оцінила дії Кирила Буданова. За її словами, участь глави ОП у заходах ЦПК стала сильним сигналом про можливу "зміну правил гри в державі".
Раніше Буданов заявляв, що головним завданням держави є створення таких управлінських механізмів, які унеможливлять виникнення корупційних практик.