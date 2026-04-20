У Центрі протидії корупції позитивно оцінили ініціативи Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Участь очільника Офісу Президента Кирила Буданова у заходах Центру протидії корупції (ЦПК) стала потужним сигналом про можливу зміну правил гри в державі. Співзасновниця та виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк назвала цей візит "світлом у кінці тунелю" для української антикорупційної системи.

Роль Буданова у протидії корупції

За словами Каленюк, ключовим моментом виступу Буданова стало його чітке визначення джерел корупції в Україні. Очільник ОП наголосив, що зловживання починаються саме там, де панує "ручне управління" та "телефонне право".

"Буданов прийшов і сказав дуже важливу фразу. Тепер лишилося виконати те, що він сказав. Корупція починається там, де починається ручне управління", — зазначила Каленюк.

Виконавча директорка ЦПК переконана, що присутність фігури такого масштабу на антикорупційному майданчику свідчить про намір змінити парадигму державних процесів.

Читайте також:

"Коли Буданов приходить на конференцію Центру протидії корупції й говорить, що корупція — це ручне управління, мені здається, Буданов намагається показати, що трошки будуть інші правила", — додала вона.

Подібна риторика, за її оцінкою, може означати початок трансформацій в антикорупційній політиці з акцентом на прозорість і рівність процедур.

"Я сподіваюся, що це світло в кінці тунелю, що десь там може трошки змінитися наша система", — резюмувала експертка.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що ключовим завданням держави має стати створення таких управлінських умов, за яких корупція просто не зможе існувати. Він наголосив, що для цього необхідно відмовитися від ручного управління та неформального впливу на ухвалення рішень. Натомість мають діяти прозорі і єдині для всіх правила.

Також Новини.LIVE писали, що Буданов наголошував на тому, що ручне управління владою створює умови для виникнення корупції. На його думку, подолання цих практик є важливим кроком для ефективного руху України до ЄС.