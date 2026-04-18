Головна Новини дня Фінський експерт відзначив високу ефективність Буданова в ОП

Дата публікації: 18 квітня 2026 16:53
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов ефективно виконує свої обов'язки на посаді, а загальна позиція України суттєво покращилася за останні місяці.

Таку оцінку висловив фінський аналітик Джоні Аскола у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Позитивна динаміка зростає

"Україна перебуває у значно кращому становищі, ніж кілька місяців тому. А Буданов добре виконує свою роботу на посаді", — зазначив він.

За словами аналітика, позитивна динаміка лише зростає. Серед факторів, які цьому сприяють, він назвав поразку Віктора Орбана, розблокування фінансування на два роки, прогрес у реформі корпусної системи, а також щоденне вдосконалення безпілотних технологій.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник ОП Кирило Буданов зробив заяву стосовно знищених культурних об'єктів внаслідок війни. За його словами, Росія пошкодила або ж повністю знищила 1723 пам'ятки культурної спадщини. Також окупанти вкрали десятки тисяч музейних артефактів.

Читайте також:

Також ми писали про те, що керівник Офісу Президента висловився щодо корупції в Україні. Він зауважив, що саме ручне управління владою сприяє цьому. За словами Буданова, боротьба з цим дозволить Україні ефективніше рухатися в напрямку ЄС.

Офіс президента політики Кирило Буданов
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
