Финский эксперт отметил высокую эффективность Буданова в ОП

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов эффективно выполняет свои обязанности на должности, а общая позиция Украины существенно улучшилась за последние месяцы.

Такую оценку высказал финский аналитик Джони Аскола в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Положительная динамика растет

"Украина находится в значительно лучшем положении, чем несколько месяцев назад. А Буданов хорошо выполняет свою работу на должности", — отметил он.

По словам аналитика, положительная динамика только растет. Среди факторов, которые этому способствуют, он назвал поражение Виктора Орбана, разблокирование финансирования на два года, прогресс в реформе корпусной системы, а также ежедневное совершенствование беспилотных технологий.

Как сообщали Новини.LIVE, глава ОП Кирилл Буданов сделал заявление относительно уничтоженных культурных объектов в результате войны. По его словам, Россия повредила или же полностью уничтожила 1723 памятника культурного наследия. Также оккупанты украли десятки тысяч музейных артефактов.

