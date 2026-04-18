Главная Новости дня Финский эксперт отметил высокую эффективность Буданова в ОП

Финский эксперт отметил высокую эффективность Буданова в ОП

Дата публикации 18 апреля 2026 16:53
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов эффективно выполняет свои обязанности на должности, а общая позиция Украины существенно улучшилась за последние месяцы.

Такую оценку высказал финский аналитик Джони Аскола в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Положительная динамика растет

"Украина находится в значительно лучшем положении, чем несколько месяцев назад. А Буданов хорошо выполняет свою работу на должности", — отметил он.

По словам аналитика, положительная динамика только растет. Среди факторов, которые этому способствуют, он назвал поражение Виктора Орбана, разблокирование финансирования на два года, прогресс в реформе корпусной системы, а также ежедневное совершенствование беспилотных технологий.

Как сообщали Новини.LIVE, глава ОП Кирилл Буданов сделал заявление относительно уничтоженных культурных объектов в результате войны. По его словам, Россия повредила или же полностью уничтожила 1723 памятника культурного наследия. Также оккупанты украли десятки тысяч музейных артефактов.

Также мы писали о том, что руководитель Офиса Президента высказался о коррупции в Украине. Он отметил, что именно ручное управление властью способствует этому. По словам Буданова, борьба с этим позволит Украине эффективнее двигаться в направлении ЕС.

Офис президента политики Кирилл Буданов
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
Реклама

