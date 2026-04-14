Вэнс объяснил, почему США поддержали Орбана перед выборами

Виктор Орбан и Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон допускал поражение премьера Венгрии Виктора Орбана на выборах. Однако страна решила поддержать его, так как он противостоял бюрократии в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его интервью для Fox News.

Почему США решили поддержать Орбана

Во время беседы у Вэнса спросили его мнение, стоило ли поддерживать Орбана в предвыборной кампании, учитывая, что он проиграл с большим отрывом и поддерживает главу Кремля Владимира Путина.

В ответ на это вице-президент заявил, что Виктор Орбан является "отличным человеком", который проделал "очень хорошую работу. По его словам, население Орбана является трансформационным, так как за 16 лет "он кардинально изменил страну".

Что касается поддержки, Вэнс объяснил, что причина не в том, что Вашингтон якобы не умеет читать опросы. Наоборот, США прекрасно понимали, что существует очень высокая вероятность проигрыша Орбана. Однако венгерский премьер был одним из немногих, кто противостояли европейской бюрократии, которая вредна для США.

Читайте также:

"Мы сделали это, потому что он один из немногих европейских лидеров, которых мы видели, кто был готов противостоять бюрократии в Брюсселе, которая была очень-очень вредна для Соединенных Штатов. Например, когда вы видите, как европейский бюрократ действует против американской компании, зачастую единственный голос "против", единственный голос в защиту американских интересов — это Виктор Орбан", — пояснил вице-президент.

Также он добавил, что был с визитом в Венгрии не потому, что США ожидали легкой победу Орбана. Причиной стало то, что Вашингтон считал "правильно поддержать человека, который долгое время поддерживал нас".

"Так что речь была не о России, и не о Европе. Речь шла о Соединенных Штатах и о том, что он был хорошим партнером как для меня, так и лично для президента, а также для Соединенных Штатов в целом. Мне жаль, что он проиграл", — сказал чиновник.

Резюмируя Вэнс выразил уверенность, что США будут "хорошо работать" со следующим премьер-министром Венгрии.

Как сообщало Новини.LIVE, партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала колоссальную победу на парламентских выборах в Венгрии, которые прошли 12 апреля. По итогу подсчета голосов партия забирает конституционное большинство в зале парламента.

Также мы писали, что после почти окончательного подсчета голосов, Петер Мадяр призвал Виктора Орбана досрочно уйти в отставку с поста премьер-министра Венгрии.