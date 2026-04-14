Венс пояснив, чому США підтримали Орбана перед виборами

Віктор Орбан і Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон допускав поразку прем'єра Угорщини Віктора Орбана на виборах. Однак країна вирішила підтримати його, оскільки він протистояв бюрократії в ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

Чому США вирішили підтримати Орбана

Під час бесіди у Венса запитали його думку, чи варто було підтримувати Орбана в передвиборчій кампанії, з огляду на те, що він програв з великим відривом і підтримує главу Кремля Володимира Путіна.

У відповідь на це віцепрезидент заявив, що Віктор Орбан є "відмінною людиною", яка виконала "дуже хорошу роботу". За його словами, населення Орбана є трансформаційним, оскільки за 16 років "він кардинально змінив країну".

Що стосується підтримки, Венс пояснив, що причина не в тому, що Вашингтон нібито не вміє читати опитування. Навпаки, США прекрасно розуміли, що існує дуже висока ймовірність програшу Орбана. Однак угорський прем'єр був одним із небагатьох, хто протистояли європейській бюрократії, яка шкідлива для США.

"Ми зробили це, тому що він один із небагатьох європейських лідерів, яких ми бачили, хто був готовий протистояти бюрократії в Брюсселі, яка була дуже-дуже шкідлива для Сполучених Штатів. Наприклад, коли ви бачите, як європейський бюрократ діє проти американської компанії, найчастіше єдиний голос "проти", єдиний голос на захист американських інтересів — це Віктор Орбан", — пояснив віцепрезидент.

Також він додав, що був із візитом в Угорщині не тому, що США очікували легкої перемогу Орбана. Причиною стало те, що Вашингтон вважав "правильно підтримати людину, яка довгий час підтримувала нас".

"Так що мова була не про Росію, і не про Європу. Йшлося про Сполучені Штати і про те, що він був гарним партнером як для мене, так і особисто для президента, а також для Сполучених Штатів загалом. Мені шкода, що він програв", — сказав чиновник.

Резюмуючи Венс висловив упевненість, що США будуть "добре працювати" з наступним прем'єр-міністром Угорщини.

Як повідомляло Новини.LIVE, партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром здобула колосальну перемогу на парламентських виборах в Угорщині, які відбулися 12 квітня. За підсумком підрахунку голосів партія забирає конституційну більшість у залі парламенту.

Також ми писали, що після майже остаточного підрахунку голосів, Петер Мадяр закликав Віктора Орбана достроково піти у відставку з посади прем'єр-міністра Угорщини.