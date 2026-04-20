В Центре противодействия коррупции положительно оценили инициативы Буданова

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Участие главы Офиса Президента Кирилла Буданова в мероприятиях Центра противодействия коррупции (ЦПК) стало мощным сигналом о возможном изменении правил игры в государстве. Соучредитель и исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк назвала этот визит "светом в конце тоннеля" для украинской антикоррупционной системы.

Роль Буданова в противодействии коррупции

По словам Каленюк, ключевым моментом выступления Буданова стало его четкое определение источников коррупции в Украине. Глава ОП отметил, что злоупотребления начинаются именно там, где царит "ручное управление" и "телефонное право".

"Буданов пришел и сказал очень важную фразу. Теперь осталось выполнить то, что он сказал. Коррупция начинается там, где начинается ручное управление", — отметила Каленюк.

Исполнительный директор ЦПК убеждена, что присутствие фигуры такого масштаба на антикоррупционной площадке свидетельствует о намерении изменить парадигму государственных процессов.

"Когда Буданов приходит на конференцию Центра противодействия коррупции и говорит, что коррупция — это ручное управление, мне кажется, Буданов пытается показать, что немножко будут другие правила", — добавила она.

Подобная риторика, по ее оценке, может означать начало трансформаций в антикоррупционной политике с акцентом на прозрачность и равенство процедур.

"Я надеюсь, что это свет в конце тоннеля, что где-то там может немножко измениться наша система", — резюмировала эксперт.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что ключевой задачей государства должно стать создание таких управленческих условий, при которых коррупция просто не сможет существовать. Он отметил, что для этого необходимо отказаться от ручного управления и неформального влияния на принятие решений. Вместо этого должны действовать прозрачные и единые для всех правила.

Также Новини.LIVE писали, что Буданов отмечал, что ручное управление властью создает условия для возникновения коррупции. По его мнению, преодоление этих практик является важным шагом для эффективного движения Украины в ЕС.