Буданов усиливает политические позиции и международные связи, — Николов

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов за время работы в должности существенно нарастил управленческий и международный капитал и уже не воспринимается как узкопрофильный военный.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил журналист-расследователь Юрий Николов в эфире программы Елены Трибушной "Є питання".

Как Буданов усиливает политические и международные связи

Анализируя потенциал Буданова, Николов говорит, что тот значительно расширил свои международные контакты и управленческие возможности.

"Что я точно понимаю, и вот этого уже нельзя изменить, это то, что Буданов за время, как он перешел из ГУР в Офис Президента, оброс новыми скиллами, новыми связями в мире. То есть он принял участие уже в большой шахматной доске, то есть о нем уже нельзя будет сказать... а что он там знает, военный, да?" — отметил Николов.

По его словам, приобретенный статус и международные связи Буданова уже не сможет нивелировать ни один из действующих политических лидеров: "у него это не отнимет ни Зеленский, ни Залужный, ни кто-либо".

В то же время Николов не берется утверждать, намерен ли Буданов возглавить государство, однако фиксирует его выход на "самостоятельную траекторию", где дальнейшие шаги будут зависеть от личного выбора главы ОП.

"Безусловно, на самостоятельную траекторию он (ред. - Буданов) выходит, что он на ней будет делать, покажет будущее", — добавил журналист.

