Буданов посилює політичні позиції та міжнародні зв’язки, — Ніколов

Керівник ОПУ Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов за час роботи на посаді суттєво наростив управлінський та міжнародний капітал і вже не сприймається як вузькопрофільний військовий.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов в етері програми Олени Трибушної "Є питання".

Як Буданов посилює політичні та міжнародні зв'язки

Аналізуючи потенціал Буданова, Ніколов каже, що той значно розширив свої міжнародні контакти й управлінські можливості.

"Що я точно розумію, і от цього вже не можна змінити, це те, що Буданов за час, як він перейшов з ГУР в Офіс Президента, обріс новими скілами, новими зв'язками у світі. Тобто він взяв участь уже у великій шахівниці, тобто про нього вже не можна буде сказати… а що він там знає, воєнний, да?" — зазначив Ніколов.

За його словами, набутий статус і міжнародні зв’язки Буданова вже не зможе нівелювати жоден із чинних політичних лідерів: "в нього це не відніме ні Зеленський, ні Залужний, ні будь-хто".

Читайте також:

Водночас Ніколов не береться стверджувати, чи має Буданов намір очолити державу, однак фіксує його вихід на "самостійну траєкторію", де подальші кроки залежатимуть від особистого вибору очільника ОП.

"Безумовно, на самостійну траєкторію він (ред. – Буданов) виходить, що він на ній буде робити, покаже майбутнє", — додав журналіст.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Буданов заявив, що РФ знищила понад 4 тис. об'єктів культури України. Він наголосив, що Росія системно знищує культурну спадщину, намагаючись стерти історичну пам'ять і зв'язок між поколіннями.

Також керівник ОПУ назвав ключові умови руху України до Євросоюзу. Він вважає, що перш за все в країні потрібно позбутися корупції.