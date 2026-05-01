Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов анонсировал старт проекта в поддержку антикоррупции

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 19:48
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов в пятницу, 1 мая, провел встречу с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития. В частности, стороны обсудили проект в поддержку антикоррупции.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram в пятницу, 1 мая, передает Новини.LIVE.

Проект в поддержку антикоррупционных реформ

"На встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития обсудили старт нового масштабного проекта в поддержку антикоррупционных реформ в Украине", — отметил Буданов.

Кирило Буданов на зустрічі із ОЕСР
Встреча Буданова с делегацией ОЭСР. Фото: Кирилл Буданов

Он сообщил, что при содействии Швейцарии уже в ближайшее время стартует согласование законодательства Украины со стандартами ОЭСР.

Буданов поблагодарил партнеров за доверие. Он добавил, что Украина не только держится, но и меняется.

Читайте также:
Сообщение Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк положительно оценила действия Кирилла Буданова. По ее словам, участие главы ОП в мероприятиях ЦПК стало сильным сигналом о возможном "изменении правил игры в государстве".

Ранее Буданов заявлял, что главной задачей государства является создание таких управленческих механизмов, которые сделают невозможным возникновение коррупционных практик.

коррупция Украина Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации