Буданов анонсировал старт проекта в поддержку антикоррупции

Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов в пятницу, 1 мая, провел встречу с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития. В частности, стороны обсудили проект в поддержку антикоррупции.

"На встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития обсудили старт нового масштабного проекта в поддержку антикоррупционных реформ в Украине", — отметил Буданов.

Встреча Буданова с делегацией ОЭСР. Фото: Кирилл Буданов

Он сообщил, что при содействии Швейцарии уже в ближайшее время стартует согласование законодательства Украины со стандартами ОЭСР.

Буданов поблагодарил партнеров за доверие. Он добавил, что Украина не только держится, но и меняется.

Сообщение Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк положительно оценила действия Кирилла Буданова. По ее словам, участие главы ОП в мероприятиях ЦПК стало сильным сигналом о возможном "изменении правил игры в государстве".

Ранее Буданов заявлял, что главной задачей государства является создание таких управленческих механизмов, которые сделают невозможным возникновение коррупционных практик.