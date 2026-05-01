Буданов анонсировал старт проекта в поддержку антикоррупции
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов в пятницу, 1 мая, провел встречу с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития. В частности, стороны обсудили проект в поддержку антикоррупции.
Об этом Кирилл Буданов сообщил в Telegram в пятницу, 1 мая.
"На встрече с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития обсудили старт нового масштабного проекта в поддержку антикоррупционных реформ в Украине", — отметил Буданов.
Он сообщил, что при содействии Швейцарии уже в ближайшее время стартует согласование законодательства Украины со стандартами ОЭСР.
Буданов поблагодарил партнеров за доверие. Он добавил, что Украина не только держится, но и меняется.
Дарья Каленюк, соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции, положительно оценила действия Кирилла Буданова. По ее словам, участие главы ОП в мероприятиях ЦПК стало сильным сигналом о возможном "изменении правил игры в государстве".
Ранее Буданов заявлял, что главной задачей государства является создание таких управленческих механизмов, которые сделают невозможным возникновение коррупционных практик.