Сила США — у союзі з Україною: Буданов звернувся до американців

Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Голова ОП Кирило Буданов під час виступу на Sedona Forum Інституту Маккейна заявив, що сила Сполучених Штатів напряму пов'язана з їхнім союзом з Україною та здатністю відповідати на глобальні безпекові виклики.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Буданов: Сила Сполучених Штатів напряму пов'язана із союзом з Україною

"Сила Америки — у майбутньому союзі з Україною, союзі Fighting Nations", — наголосив він, звертаючись до американської аудиторії.

У своєму виступі Буданов підкреслив, що війна проти Росії вже вийшла за межі регіонального конфлікту. За його словами, формується вісь Росія — Іран — Північна Корея, яка становить виклик для глобальної безпеки та американського лідерства.

"Це вже не регіональна проблема, а виклик американському лідерству та глобальній безпеці у світі", — зазначив він.

Читайте також:

Буданов акцентував, що в цих умовах роль США залишається критичною, адже Росія не зупиниться на Україні.

Водночас, він подякував за підтримку, яка "зміцнила нашу оборону і зберегла життя нашим людям", і наголосив на необхідності її продовження.

Окремо очільник ОП зупинився на санкційній політиці. Він підкреслив, що обмеження проти Росії дають результат, однак їх потрібно посилювати.

"Санкції працюють, їх потрібно посилювати. Послаблення санкцій лише відкладає у часі крах російської економіки та завершення війни", — заявив Буданов.

Також він наголосив на необхідності чітких гарантій безпеки для України. За його словами, йдеться про юридично зобов'язуючі механізми, які передбачають, що напад на Україну має розглядатися як напад на союзників.

Буданов підкреслив, що Україна прагне завершення війни дипломатичним шляхом.

"Прагнення до миру — це здоровий глузд, а не прояв слабкості", — зазначив він, додавши, що Київ підтримує гуманітарні ініціативи, зокрема обміни полоненими.

Окремо він застеріг від спроб Росії використати короткострокові перемир'я у власних інтересах.

"Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир'я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації", — наголосив Буданов.

Sedona Forum — щорічний високорівневий безпековий захід Інституту Маккейна у США, який об'єднує політиків, військових і експертів для обговорення глобальних викликів.

Раніше Буданов називав США стратегічним союзником України і наголошував на важливості збереження цього партнерства у війні проти Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, як заявив співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко, Буданов має чітке бачення стратегічних завдань України як під час війни, так і в післявоєнний період.

Водночас експерт із конституційного права Андрій Магера наголосив на важливості взаємодії Буданова з парламентом. За його словами, регулярна комунікація з Верховна Рада України у форматі "звіряння годинників" допомагає узгоджувати державну позицію, що є особливо важливим в умовах війни.