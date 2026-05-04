Буданов глибоко розуміє, як Україні вистояти, — аналітик

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов має глибоке розуміння стратегічних завдань України у війні та після неї. Про це співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко сказав в ефірі програми Наталії Мосійчук.

"Буданов — один із тих, хто досить глибоко розуміє задачі: ми вистоїмо, Росія захлинеться у внутрішніх проблемах, і після виборів Конгрес почне зворотний шлях", — зазначив Оленченко.

За словами Оленченко, керівник ОП Кирило Буданов вирізняється амбітністю та стратегічним мисленням, не схильний зосереджуватися на дрібних питаннях.

"За Будановим ми спостерігаємо дуже уважно. Молодий, амбітний Герой України, генерал, тричі поранений, людина, яка точно не буде розмінюватися на дрібнички. Такий типаж особистості", — сказав він.

Як зазначив аналітик, Буданов орієнтований на масштабні проєкти розвитку держави, які передбачають довгострокові зміни та відповідають високим амбіціям.

"Якщо говорити про проєкт, який Буданову імпонує, то це, звісно, проєкт розвитку України — так, щоб не було соромно і щоб масштаб задачі був такий, що аж дух захоплює", — додав аналітик.

Нагадаємо, що Буданов наголосив на необхідності захисту українських військових технологій. За його словами, не можна допустити, щоб унікальні розробки потрапили до росії через сумнівні схеми продажу чи створення дочірніх компаній. Він також закликав виробників оборонної галузі зосередитися на впровадженні штучного інтелекту та створенні власних систем управління.

В той же час для розвитку ОПК, Буданов вважає, що експортувати можна озброєння, яке є в надлишку. Йдеться, зокрема, про морські дрони, далекобійні безпілотники та ранні моделі FPV-дронів, які вже не відіграють ключової ролі у війні, але залишаються затребуваними на ринках Азії та Африки.

Як писав раніше Новини.LIVE, Кирило Буданов 1 травня поспілкувався з представниками Організації економічного співробітництва та розвитку. Розмова стосувалася підтримки антикорупційних заходів.

А політолог та блогер Петро Олещук пояснив, як Кирило Буданов змінив підхід до обміну полоненими. Він зазначив, що частота обміну полоненими значно зросла та сказав, як саме очільник ОПУ міг посприяти цьому.