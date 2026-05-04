Буданов глубоко понимает, как Украине выстоять, — аналитик

Кирилл Буданов. Фото: КБФ

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов имеет глубокое понимание стратегических задач Украины в войне и после нее. Об этом соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко сказал в эфире программы Натальи Мосийчук.

"Буданов - один из тех, кто достаточно глубоко понимает задачи: мы выстоим, Россия захлебнется во внутренних проблемах, и после выборов Конгресс начнет обратный путь", — отметил Оленченко.

По словам Оленченко, руководитель ОП Кирилл Буданов отличается амбициозностью и стратегическим мышлением, не склонен сосредотачиваться на мелких вопросах.

"За Будановым мы наблюдаем очень внимательно. Молодой, амбициозный Герой Украины, генерал, трижды раненый, человек, который точно не будет размениваться на мелочи. Такой типаж личности", — сказал он.

Как отметил аналитик, Буданов ориентирован на масштабные проекты развития государства, которые предусматривают долгосрочные изменения и соответствуют высоким амбициям.

"Если говорить о проекте, который Буданову импонирует, то это, конечно, проект развития Украины — так, чтобы не было стыдно и чтобы масштаб задачи был такой, что аж дух захватывает", — добавил аналитик.

Напомним, что Буданов отметил необходимость защиты украинских военных технологий. По его словам, нельзя допустить, чтобы уникальные разработки попали в Россию через сомнительные схемы продажи или создания дочерних компаний. Он также призвал производителей оборонной отрасли сосредоточиться на внедрении искусственного интеллекта и создании собственных систем управления.

В то же время для развития ОПК, Буданов считает, что экспортировать можно вооружение, которое есть в избытке. Речь идет, в частности, о морских дронах, дальнобойных беспилотниках и ранних моделях FPV-дронов, которые уже не играют ключевой роли в войне, но остаются востребованными на рынках Азии и Африки.

