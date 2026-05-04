Сила США — в союзе с Украиной: Буданов обратился к американцам

Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Глава ОП Кирилл Буданов во время выступления на Sedona Forum Института Маккейна заявил, что сила Соединенных Штатов напрямую связана с их союзом с Украиной и способностью отвечать на глобальные вызовы безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

"Сила Америки — в будущем союзе с Украиной, союзе Fighting Nations", — подчеркнул он, обращаясь к американской аудитории.

В своем выступлении Буданов подчеркнул, что война против России уже вышла за пределы регионального конфликта. По его словам, формируется ось Россия — Иран — Северная Корея, которая представляет вызов для глобальной безопасности и американского лидерства.

"Это уже не региональная проблема, а вызов американскому лидерству и глобальной безопасности в мире", — отметил он.

Буданов акцентировал, что в этих условиях роль США остается критической, ведь Россия не остановится на Украине.

В то же время, он поблагодарил за поддержку, которая "укрепила нашу оборону и сохранила жизнь нашим людям", и подчеркнул необходимость ее продолжения.

Отдельно глава ОП остановился на санкционной политике. Он подчеркнул, что ограничения против России дают результат, однако их нужно усиливать.

"Санкции работают, их нужно усиливать. Ослабление санкций только откладывает во времени крах российской экономики и завершение войны", — заявил Буданов.

Также он отметил необходимость четких гарантий безопасности для Украины. По его словам, речь идет о юридически обязывающих механизмах, которые предусматривают, что нападение на Украину должно рассматриваться как нападение на союзников.

Буданов подчеркнул, что Украина стремится к завершению войны дипломатическим путем.

"Стремление к миру — это здравый смысл, а не проявление слабости", — отметил он, добавив, что Киев поддерживает гуманитарные инициативы, в частности обмены пленными.

Отдельно он предостерег от попыток России использовать краткосрочные перемирия в собственных интересах.

"Мы не хотим, чтобы любое перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации", — подчеркнул Буданов.

Sedona Forum — ежегодное высокоуровневое мероприятие по безопасности Института Маккейна в США, которое объединяет политиков, военных и экспертов для обсуждения глобальных вызовов.

Ранее Буданов называл США стратегическим союзником Украины и подчеркивал важность сохранения этого партнерства в войне против России.

Как сообщали Новини.LIVE, как заявил соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко, Буданов имеет четкое видение стратегических задач Украины как во время войны, так и в послевоенный период.

В то же время эксперт по конституционному праву Андрей Магера отметил важность взаимодействия Буданова с парламентом. По его словам, регулярная коммуникация с Верховной Радой Украины в формате "сверки часов" помогает согласовывать государственную позицию, что особенно важно в условиях войны.