На Заході поділяють оцінку Буданова щодо війни: The Washington Post

Очільник ОП Кирило Буданов.

Західні керівники оборонних відомств поділяють оцінку очільника Офісу президента генерал-лейтенанта Кирила Буданова щодо перебігу війни. Зокрема, йдеться про те, що Україна не лише вистояла під найважчими ударами Кремля, а й змогла перехопити ініціативу завдяки інтелектуальній перевазі.

Про це за підсумками Київського безпекового форуму пише у своєму авторському матеріалі для The Washington Post американський журналіст Девід Ігнатіус, передає Новини.LIVE.

Буданов впевнений у перемозі України

У своїй статті Ігнатіус наводить заяву Кирила Буданова про те, що Україна "точно не програє", підкреслюючи той факт, що для зазвичай стриманого й лаконічного Буданова такі слова є ознакою глибокої впевненості у стратегічному переломі.

"Це, мабуть, найбільш оптимістичне висловлювання завжди мовчазного Буданова. Проте європейські оборонні лідери, схоже, цілком поділяють цю думку. Один із них прямо заявив: українці змогли випередити Росію інтелектуально, навіть попри суттєву перевагу ворога в озброєнні", — пише журналіст.

Він наголошує на тому, що Україна витримала найпотужніший удар і не похитнулася. Це стало доказом для всього світу, що винахідливість, гнучкість і здатність до адаптації можуть бути сильнішою зброєю, ніж чисельна чи технічна перевага противника.

Читайте також:

"Усі ми знаємо стару приказку про те, що необхідність — мати винахідливості. Те, що сталося в Україні протягом останніх чотирьох років війни, яскраво демонструє цю істину. І тепер, схоже, необхідність змушує Європу відмовитися від своєї колишньої пасивності та творчо співпрацювати з Україною, щоб відбити ворожу Росію", — зазначає Ігнатіус.

