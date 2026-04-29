Главная Новости дня На Западе разделяют оценку Буданова относительно войны: The Washington Post

На Западе разделяют оценку Буданова относительно войны: The Washington Post

Дата публикации 29 апреля 2026 15:29
На Западе разделяют оценку Буданова относительно войны: The Washington Post
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Западные руководители оборонных ведомств разделяют оценку главы Офиса президента генерал-лейтенанта Кирилла Буданова относительно хода войны. В частности, речь идет о том, что Украина не только выстояла под тяжелыми ударами Кремля, но и смогла перехватить инициативу благодаря интеллектуальному преимуществу.

Об этом по итогам Киевского форума по безопасности пишет в своем авторском материале для The Washington Post американский журналист Дэвид Игнатиус, передает Новини.LIVE.

Буданов уверен в победе Украины

В своей статье Игнатиус приводит заявление Кирилла Буданова о том, что Украина "точно не проиграет", подчеркивая тот факт, что для обычно сдержанного и лаконичного Буданова такие слова являются признаком глубокой уверенности в стратегическом переломе.

"Это, пожалуй, самое оптимистичное высказывание всегда молчаливого Буданова. Однако европейские оборонные лидеры, похоже, полностью разделяют это мнение. Один из них прямо заявил: украинцы смогли опередить Россию интеллектуально, даже несмотря на существенное преимущество врага в вооружении", — пишет журналист.

Он отмечает, что Украина выдержала мощнейший удар и не пошатнулась. Это стало доказательством для всего мира, что изобретательность, гибкость и способность к адаптации могут быть более сильным оружием, чем численное или техническое преимущество противника.

"Все мы знаем старую поговорку о том, что необходимость — иметь изобретательность. То, что произошло в Украине в течение последних четырех лет войны, ярко демонстрирует эту истину. И теперь, похоже, необходимость заставляет Европу отказаться от своей прежней пассивности и творчески сотрудничать с Украиной, чтобы отбить враждебную Россию", — отмечает Игнатиус.

Как сообщали Новини.LIVE, военнослужащий ВСУ, политолог и блогер Кирилл Сазонов высказался относительно заявлений Кирилла Буданова и Владимира Зеленского об экспорте оружия. По словам эксперта, вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Также мы писали о том, что Кирилл Буданов принял участие в первом заседании Стратегической группы советников при Форуме "Архитектура Безопасности". Эта международная экспертная платформа, призванная нарабатывать практические решения для укрепления обороноспособности, энергетической устойчивости и восстановления Украины.

Офис президента Кирилл Буданов война в Украине
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
