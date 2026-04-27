Буданов принял участие в заседании советников Форума "Архитектура Безопасности"

Заседание Стратегической группы советников при Форуме "Архитектура Безопасности".

В Киеве 24 апреля состоялось первое заседание Стратегической группы советников при Форуме "Архитектура Безопасности" — международной экспертной платформы, призванной нарабатывать практические решения для укрепления обороноспособности, энергетической устойчивости и восстановления Украины.

Ключевой акцент встречи был сосредоточен на комплексном понимании безопасности Украины в условиях войны. Речь шла о том, что сегодня безопасность государства охватывает не только обороноспособность, но и устойчивость энергетической системы, способность восстанавливать критическую инфраструктуру, поддерживать экономическую активность, сохранять человеческий потенциал и обеспечивать стабильность государственного управления.

Среди международных участников заседания Стратегической группы советников — ведущие дипломаты, эксперты по безопасности и обороне, а также представители аналитических центров и деловых кругов, чей опыт формировал современную трансатлантическую политику безопасности и поддержку Украины. В частности, к обсуждению присоединились Дэвид Петреус, Раймунд Анджейчак, Курт Волкер, Джеффри Пайетт, Вигаудас Ушацкас, Юлиан Кифу, Дэвид Крамер, Фредрик Веслау, Нико Ланге, Крис Ордвей, Анна Шпицберг и Бенджамин Боббе.

Заседание Стратегической группы советников. Фото: пресс-служба

С украинской стороны к участию были приглашены представители государственного управления, сектора безопасности, экономики, энергетики, местного самоуправления и экспертной среды, в частности Кирилл Буданов, Денис Шмыгаль, Андрей Пышный, Павел Палиса, Павел Климкин, Андрей Юсов, Максим Тимченко, Андрей Вадатурский, Игорь Терехов, Никита Потураев и Рена Марутян.

Участники заседания. Фото: пресс-служба

Андрей Юсов на заседании. Фото: преслужба

В своем вступительном слове Кирилл Буданов отметил, что ценность такой группы должна измеряться не количеством обсуждений, а способностью превращать идеи в решения.

Читайте также:

"События такого формата создают пространство для обмена практическим опытом. Украина сегодня проходит через вызовы, с которыми ранее не сталкивалось ни одно современное европейское государство в таком масштабе. Наш опыт в сфере обороны, устойчивости энергетики, работы институтов, защиты критической инфраструктуры и сохранения управляемости государства в условиях войны должен быть не просто услышан — он должен быть учтен и имплементирован в новые подходы к международной и европейской безопасности. Я вижу в этом ценность нашей совместной работы с партнерами", — отметил руководитель Офиса президента Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов на заседании. Фото: пресс-служба

Фокус первого заседания был сосредоточен на трех взаимосвязанных направлениях: обороноспособности, энергетической устойчивости и восстановлении страны. Организаторы и участники отмечали, что эти темы не могут рассматриваться отдельно друг от друга. Надежная оборона создает условия для инвестиций, возвращения людей и развития. Устойчивая энергетика обеспечивает жизнь городов, экономики и критической инфраструктуры. А системное восстановление формирует долгосрочную силу государства.

"Будущая архитектура безопасности Украины будет определяться не только гарантиями. Она будет строиться через устойчивость — через инвестиции, инфраструктуру и партнерство. Решающую роль в этом будет играть частный сектор — как украинский, так и международный. Привлечение иностранных инвесторов в энергетический сектор Украины — это не только восстановление, но и создание более прочной и защищенной системы на будущее. Децентрализованные энергетические активы, менее уязвимые к атакам, являются краеугольным камнем этой новой архитектуры", — подчеркнул генеральный директор DTEK Максим Тимченко.

Максим Тимченко на заседании. Фото: пресс-служба

Именно в этом и заключается новая логика безопасности: страна должна быть способна не только выдерживать удары, но и одновременно планировать будущее. Не просто ремонтировать разрушенное, а проектировать новое качество государства — с более сильными институтами, эффективной энергетикой, защищенными общинами и более интегрированной ролью Украины в европейской системе безопасности.

Отдельный акцент во время встречи был сделан на том, что украинский опыт войны должен стать частью будущей архитектуры безопасности Европы. Украина уже фактически является элементом коллективной обороны Запада, ведь именно здесь ежедневно проходит проверку реальная способность демократического мира противостоять длительной российской угрозе.

"Украина не является и не будет просто потребителем безопасности и помощи. Она будет поставщиком. Сегодня мы говорим не только о совместных оценках — мы формулируем конкретные идеи относительно того, что необходимо сделать. Я надеюсь, что встреча 1 июня даст набор согласованных рекомендаций — своеобразный манифест — который определит шаги, которые должны быть сделаны, и который будет поддержан международным органом высокого уровня, чтобы это привлекло внимание и привело к действиям", — прокомментировал посол Курт Волкер (Kurt Volker), бывший посол США при НАТО, ведущий эксперт в сфере внешней политики.

Это важный момент. Украинские и международные эксперты все чаще говорят о необходимости перейти от реактивной модели поддержки Украины к модели совместного стратегического планирования.

Как отметил Буданов, ожидаемый результат работы группы — не общие декларации, а конкретные приоритеты, рабочие механизмы и предложения, которые могут быть вынесены на политический уровень и представлены на Форуме "Архитектура Безопасности".

Главный вывод этой встречи заключается в том, что Украина постепенно утверждается как один из ключевых субъектов формирования новой глобальной архитектуры безопасности - страна, чей опыт, практические решения и выводы имеют значение не только для Европы, но и для международной системы безопасности в целом.

Форум "Архитектура Безопасности" запланирован на 1 июня 2026 года в городе Киев. Инициатор события - Институт национальной устойчивости и безопасности при поддержке Офиса Президента Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины.

