Необычный блокнот Буданова стал хитом в сети: где купить похожий

Журналисты обнародовали эксклюзивные кадры из рабочего кабинета главы Офиса президента Кирилла Буданова. Но среди официальной атрибутики внимание привлек неординарный аксессуар - ярко-красный блокнот с провокационной надписью "Список пид*расов-2026".

Об этом стало известно из репортажа и интервью с Кириллом Будановым, который провел "Бабель", передает Новини.LIVE.

Рабочее пространство Кирилла Буданова существенно отличается от кабинетов его предшественников. Чиновник выбрал помещение на втором этаже, которое ранее занимал Сергей Шефир, отказавшись от значительно большего кабинета Андрея Ермака.

Над головой главы Офиса также размещена икона. Кроме того, в приемной появилась "стена памяти" с портретами всех руководителей администраций, включая Медведчука и Януковича. Это позиция Буданова: сотрудники должны знать настоящую историю учреждения, в котором работают.

Но наибольший ажиотаж у пользователей соцсетей вызвали предметы на рабочем столе: рядом с большой шахматной доской заметили ярко-красный блокнот с надписью "Список пид***сов-2026".

Поскольку этот блокнот, вероятно, является индивидуальным заказом или лимитированным мерчем, найти точную копию в масс-маркете трудно, однако есть несколько вариантов.

Цены на такую канцелярию в целом варьируются от 250 до 1500 гривен. Более простые блокноты в точку или датированные ежедневники на 2026 год со стандартной печатью стоят в пределах 270-500 гривен.

Если же хочется получить кастомизированное изделие с индивидуальной гравировкой, тиснением или на качественной экокоже или велюре, стоимость может достигать от 800 до 1500 гривен.

Большинство типографий сейчас принимают заказы на изготовление персонализированных надписей на красных обложках, поэтому каждый может получить собственный экземпляр в стиле главы Офиса президента.

Также, как писал Новини.LIVE, журналисты "Бабель" узнали, как и почему Кирилл Буданов согласился стать руководителем ОПУ. Кроме того, бывший глава ГУР отменил некоторые правила и выстроил коммуникацию с депутатами и руководителями ОВА в новой манере.

В то же время эксперты международного уровня положительно оценивают работу Кирилла Буданова. Так, согласно оценке по оценке британского военного эксперта и бывшего офицера Королевского флота Джона Формана, Буданов является политиком нового поколения и имеет нетипичный подход к ведению дел.