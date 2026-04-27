Незвичайний блокнот Буданова став хітом в мережі: де купити схожий

Журналісти оприлюднили ексклюзивні кадри з робочого кабінету очільника Офісу президента Кирила Буданова. Але серед офіційної атрибутики увагу привернув неординарний аксесуар — яскраво-червоний блокнот із провокаційним написом "Список під*расів-2026".

Про це стало відомо з репортажу та інтерв'ю з Кирилом Будановим, який провів "Бабель", передає Новини.LIVE.

Червоний блокнот як у Кирила Буданова підкорив користувачів соцмереж

Робочий простір Кирила Буданова суттєво відрізняється від кабінетів його попередників. Посадовець обрав приміщення на другому поверсі, яке раніше займав Сергій Шефір, відмовившись від значно більшого кабінету Андрія Єрмака.

Над головою очільника Офісу також розміщена ікона. Крім того, у приймальні з'явилася "стіна пам'яті" з портретами всіх очільників адміністрацій, включаючи Медведчука та Януковича. Це позиція Буданова: співробітники мають знати справжню історію установи, в якій працюють.

Але найбільший ажіотаж у користувачів соцмереж викликали предмети на робочому столі: поруч із великою шахівницею помітили яскраво-червоний блокнот із написом "Список під***сів-2026".

Робоче місце Кирила Буданова. Фото: Бабель

Оскільки цей блокнот, ймовірно, є індивідуальним замовленням або лімітований мерчем, знайти точну копію в мас-маркеті важко, проте є кілька варіантів.

Блокнот, яким користується Кирило Буданов. Фото: Бабель

Ціни на таку канцелярію загалом варіюються від 250 до 1500 гривень. Простіші блокноти в крапку або датовані щоденники на 2026 рік зі стандартним друком коштують у межах 270–500 гривень.

Перелік блокнотів зі схожим надписом. Фото: скриншот

Якщо ж хочеться отримати кастомізований виріб з індивідуальним гравіюванням, тисненням або на якісній екошкірі чи велюрі, вартість може сягати від 800 до 1500 гривень.

Виготовлення блокноту на замовлення. Фото: скриншот

Більшість друкарень наразі приймають замовлення на виготовлення персоналізованих написів на червоних обкладинках, тож кожен може отримати власний екземпляр у стилі очільника Офісу президента.

Також, як писав Новини.LIVE, журналісти "Бабель" дізналися, як і чому Кирило Буданов погодився стати керівником ОПУ. Крім того, колишній глава ГУР скасував деякі правила та вибудував комунікацію з депутатами та очільниками ОВА в новій манері.

Водночас експерти міжнародного рівня позитивно оцінюють роботу Кирила Буданова. Так, згідно з оцінкою за оцінкою британського військового експерта та колишнього офіцера Королівського флоту Джона Формана, Буданов є політиком нової генерації і має нетиповий підхід до ведення справ.