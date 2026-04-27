Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, за оцінкою британського військового експерта та колишнього офіцера Королівського флоту Джона Формана, є представником нового покоління рішучих і принципових лідерів, які поєднують професійні якості з відданістю національним інтересам.

Про це він написав у колонці для видання The Spectator, передає Новини.LIVE.

Кирило Буданов має високий рівень довіри як політик

Форман зазначає, що подібні лідери формуються в умовах серйозних викликів, які лише посилюють їхню стійкість і рішучість.

"Сила породжує впевненість. Нове покоління надзвичайно талановитих і відданих лідерів, таких як Буданов, не готове продавати себе чи свою країну росіянам за вказівкою Трампа, ані відмовлятися від свого бажання залишатися європейською країною", — наголосив він.

На переконання аналітика, саме такі лідери у майбутньому визначатимуть безпекову архітектуру Європи та відіграватимуть ключову роль у протидії зовнішнім загрозам.

Він також додав, що впевненість у власних силах і самостійність у прийнятті рішень залишаються критично важливими для держав, які прагнуть зберегти суверенітет і демократичний курс.

