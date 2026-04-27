Головна Новини дня Британський експерт назвав Буданова лідером нового покоління

Британський експерт назвав Буданова лідером нового покоління

Дата публікації: 27 квітня 2026 11:02
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, за оцінкою британського військового експерта та колишнього офіцера Королівського флоту Джона Формана, є представником нового покоління рішучих і принципових лідерів, які поєднують професійні якості з відданістю національним інтересам.

Про це він написав у колонці для видання The Spectator, передає Новини.LIVE.

Кирило Буданов має високий рівень довіри як політик

Форман зазначає, що подібні лідери формуються в умовах серйозних викликів, які лише посилюють їхню стійкість і рішучість.

"Сила породжує впевненість. Нове покоління надзвичайно талановитих і відданих лідерів, таких як Буданов, не готове продавати себе чи свою країну росіянам за вказівкою Трампа, ані відмовлятися від свого бажання залишатися європейською країною", — наголосив він.

На переконання аналітика, саме такі лідери у майбутньому визначатимуть безпекову архітектуру Європи та відіграватимуть ключову роль у протидії зовнішнім загрозам.

Він також додав, що впевненість у власних силах і самостійність у прийнятті рішень залишаються критично важливими для держав, які прагнуть зберегти суверенітет і демократичний курс.

Також раніше, як писав Новини.LIVE, Кирило Буданов висловився щодо переговорного процесу з Росією. Він зауважив, що велика кількість даних щодо переговорів є секретною і не може бути оголошена суспільству.

Окремо Буданов висловлювався про територіальні поступки територій України. Він зазначив, що умови для миру можуть бути різні, але Київ не розглядає здачу територій.

Також глава ОПУ зауважив, що на фронті активно розвивають і впроваджують зброю, що оснащена ШІ-технологіями. Водночас він застеріг українців від надмірних сподівань, адже розробки тривають.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
