Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, по оценке британского военного эксперта и бывшего офицера Королевского флота Джона Формана, является представителем нового поколения решительных и принципиальных лидеров, которые сочетают профессиональные качества с преданностью национальным интересам.

Об этом он написал в колонке для издания The Spectator, передает Новини.LIVE.

Кирилл Буданов имеет высокий уровень доверия как политик

Форман отмечает, что подобные лидеры формируются в условиях серьезных вызовов, которые лишь усиливают их стойкость и решительность.

"Сила порождает уверенность. Новое поколение чрезвычайно талантливых и преданных лидеров, таких как Буданов, не готово продавать себя или свою страну россиянам по указанию Трампа, ни отказываться от своего желания оставаться европейской страной", — подчеркнул он.

По мнению аналитика, именно такие лидеры в будущем будут определять архитектуру безопасности Европы и играть ключевую роль в противодействии внешним угрозам.

Он также добавил, что уверенность в собственных силах и самостоятельность в принятии решений остаются критически важными для государств, которые стремятся сохранить суверенитет и демократический курс.

Также ранее, как писал Новини.LIVE, Кирилл Буданов высказался относительно переговорного процесса с Россией. Он заметил, что большое количество данных по переговорам является секретным и не может быть объявлено обществу.

Отдельно Буданов высказывался о территориальных уступках территорий Украины. Он отметил, что условия для мира могут быть разные, но Киев не рассматривает сдачу территорий.

Также глава ОПУ отметил, что на фронте активно развивают и внедряют оружие, оснащенное ИИ-технологиями. В то же время он предостерег украинцев от чрезмерных надежд, ведь разработки продолжаются.