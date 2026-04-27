Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Британский эксперт назвал Буданова лидером нового поколения

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 11:02
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, по оценке британского военного эксперта и бывшего офицера Королевского флота Джона Формана, является представителем нового поколения решительных и принципиальных лидеров, которые сочетают профессиональные качества с преданностью национальным интересам.

Об этом он написал в колонке для издания The Spectator, передает Новини.LIVE.

Кирилл Буданов имеет высокий уровень доверия как политик

Форман отмечает, что подобные лидеры формируются в условиях серьезных вызовов, которые лишь усиливают их стойкость и решительность.

"Сила порождает уверенность. Новое поколение чрезвычайно талантливых и преданных лидеров, таких как Буданов, не готово продавать себя или свою страну россиянам по указанию Трампа, ни отказываться от своего желания оставаться европейской страной", — подчеркнул он.

По мнению аналитика, именно такие лидеры в будущем будут определять архитектуру безопасности Европы и играть ключевую роль в противодействии внешним угрозам.

Читайте также:

Он также добавил, что уверенность в собственных силах и самостоятельность в принятии решений остаются критически важными для государств, которые стремятся сохранить суверенитет и демократический курс.

Также ранее, как писал Новини.LIVE, Кирилл Буданов высказался относительно переговорного процесса с Россией. Он заметил, что большое количество данных по переговорам является секретным и не может быть объявлено обществу.

Отдельно Буданов высказывался о территориальных уступках территорий Украины. Он отметил, что условия для мира могут быть разные, но Киев не рассматривает сдачу территорий.

Также глава ОПУ отметил, что на фронте активно развивают и внедряют оружие, оснащенное ИИ-технологиями. В то же время он предостерег украинцев от чрезмерных надежд, ведь разработки продолжаются.

Украина политики Кирилл Буданов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации