Буданов осваивает роль политического игрока: эксперт

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Политтехнолог и политический эксперт Олег Постернак считает, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов активно интегрируется в политическую жизнь Украины. По его словам, сейчас Буданов проходит путь от боевого офицера до "политического менеджера".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Київ", передает Новини.LIVE.

Буданов осваивает тонкости государственной службы и политических процессов

По словам эксперта, сегодня мы наблюдаем трансформацию образа Буданова. Он не просто остается военным и Героем Украины, а осваивает тонкости государственной службы и политических процессов.

"Буданов учится быть чем-то большим, чем просто офицером. Он осваивает роль менеджера политических процессов", — отметил Постернак.

Одним из самых сложных этапов этой трансформации политтехнолог считает налаживание коммуникации с Верховной радой. Работа с депутатским корпусом требует не только стратегического видения, но и значительной дипломатической гибкости. Постернак сравнивает это направление по сложности с международными переговорами.

Впрочем, по мнению эксперта, Кирилл Буданов сознательно выбирает самые сложные участки работы, не избегая проблемных вопросов, а пытаясь непосредственно участвовать в системе принятия государственных решений.

"Это один из самых тяжелых и серьезных треков. Буданов не чурается сложных вызовов и стремится интегрироваться в процессы их решения", — подытожил Олег Постернак.

Напомним, что по данным недавних социологических опросов, Кирилл Буданов является одним из лидеров электоральных симпатий и доверия украинцев.

Как сообщали Новини.LIVE, британский военный эксперт и бывший офицер Королевского флота Джон Форман назвал Буданова лидером нового поколения. Он отметил, что руководитель ОП имеет решительные и принципиальные качества.

Также мы писали о том, что руководитель Офиса Президента представил книгу "Еще одна жизнь" Софии Середы. По словам Буданова, в книге рассказываются истории людей, которые теряли часть себя, но не потеряли главного — стремление жить.