Буданов опановує роль політичного гравця: експерт

Буданов опановує роль політичного гравця: експерт

Дата публікації: 28 квітня 2026 20:00
Буданов опановує роль політичного гравця: експерт
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Політтехнолог і політичний експерт Олег Постернак вважає, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов активно інтегрується в політичне життя України. За його словами, зараз Буданов проходить шлях від бойового офіцера до "політичного менеджера".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ", передає Новини.LIVE.

Буданов опановує тонкощі державної служби та політичних процесів

За словами експерта, сьогодні ми спостерігаємо трансформацію образу Буданова. Він не просто залишається військовим і Героєм України, а опановує тонкощі державної служби та політичних процесів.

"Буданов вчиться бути чимось більшим, ніж просто офіцером. Він опановує роль менеджера політичних процесів", — зазначив Постернак.

Одним із найскладніших етапів цієї трансформації політтехнолог вважає налагодження комунікації з Верховною радою. Робота з депутатським корпусом вимагає не лише стратегічного бачення, а й значної дипломатичної гнучкості. Постернак порівнює цей напрямок за складністю з міжнародними переговорами.

Втім, на думку експерта, Кирило Буданов свідомо обирає найскладніші ділянки роботи, не уникаючи проблемних питань, а намагаючись безпосередньо долучатися до системи ухвалення державних рішень.

"Це один із найважчих і найсерйозніших треків. Буданов не цурається складних викликів і прагне інтегруватися в процеси їх вирішення", — підсумував Олег Постернак.

Нагадаємо, що за даними недавніх соціологічних опитувань, Кирило Буданов є одним із лідерів електоральних симпатій та довіри українців.

Як повідомляли Новини.LIVE, британський військовий експерт та колишній офіцер Королівського флоту Джон Форман назвав Буданова лідером нового покоління. Він зауважив, що керівник ОП має рішучі і принципові якості.

Також ми писали про те, що керівник Офісу Президента представив книжку "Ще одне життя" Софії Середи. За словами Буданова, у книзі розповідаються історії людей, які втрачали частину себе, але не втратили головного — прагнення жити.

Офіс президента політики Кирило Буданов
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
