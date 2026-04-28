Буданов опановує роль політичного гравця: експерт

Очільник ОП Кирило Буданов.

Політтехнолог і політичний експерт Олег Постернак вважає, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов активно інтегрується в політичне життя України. За його словами, зараз Буданов проходить шлях від бойового офіцера до "політичного менеджера".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ", передає Новини.LIVE.

Буданов опановує тонкощі державної служби та політичних процесів

За словами експерта, сьогодні ми спостерігаємо трансформацію образу Буданова. Він не просто залишається військовим і Героєм України, а опановує тонкощі державної служби та політичних процесів.

"Буданов вчиться бути чимось більшим, ніж просто офіцером. Він опановує роль менеджера політичних процесів", — зазначив Постернак.

Одним із найскладніших етапів цієї трансформації політтехнолог вважає налагодження комунікації з Верховною радою. Робота з депутатським корпусом вимагає не лише стратегічного бачення, а й значної дипломатичної гнучкості. Постернак порівнює цей напрямок за складністю з міжнародними переговорами.

Втім, на думку експерта, Кирило Буданов свідомо обирає найскладніші ділянки роботи, не уникаючи проблемних питань, а намагаючись безпосередньо долучатися до системи ухвалення державних рішень.

"Це один із найважчих і найсерйозніших треків. Буданов не цурається складних викликів і прагне інтегруватися в процеси їх вирішення", — підсумував Олег Постернак.

Нагадаємо, що за даними недавніх соціологічних опитувань, Кирило Буданов є одним із лідерів електоральних симпатій та довіри українців.

